https://ria.ru/20230920/karabakh-1897420145.html

Мирзоян заявил, что ситуация в Карабахе угрожает стабильности Кавказа

Мирзоян заявил, что ситуация в Карабахе угрожает стабильности Кавказа - РИА Новости, 20.09.2023

Мирзоян заявил, что ситуация в Карабахе угрожает стабильности Кавказа

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что во время встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом подчеркнул, что ситуация в Нагорном Карабахе... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T00:28

2023-09-20T00:28

2023-09-20T00:28

в мире

армения

азербайджан

арарат мирзоян

хосейн амир абдоллахиан

мид ирана

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что во время встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом подчеркнул, что ситуация в Нагорном Карабахе угрожает стабильности в Южном Кавказе. "На встрече с Хосейном Амиром Абдоллахианом подчеркнул, что военная агрессия Азербайджана против Нагорного Карабаха серьезно угрожает стабильности на Южном Кавказе. Все партнеры, заинтересованные в стабильности, должны дать четкий сигнал о неприемлемости агрессии", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter). Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897412634.html

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в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян, хосейн амир абдоллахиан, мид ирана, ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян