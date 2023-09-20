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Минфин готовит меры по контролю оттока капитала через дружественные страны - РИА Новости, 20.09.2023
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17:42 20.09.2023 (обновлено: 19:04 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/kapital-1897611476.html
Минфин готовит меры по контролю оттока капитала через дружественные страны
Минфин готовит меры по контролю оттока капитала через дружественные страны - РИА Новости, 20.09.2023
Минфин готовит меры по контролю оттока капитала через дружественные страны
Финансовые власти России могут вернуть некоторые меры валютного контроля, чтобы сдержать отток капитала, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:42
2023-09-20T19:04
экономика
россия
алексей моисеев
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Финансовые власти России могут вернуть некоторые меры валютного контроля, чтобы сдержать отток капитала, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Госдуме."Рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, потому что меры еще обсуждаются", — уточнил чиновник.Он пояснил, что пока неясно, какие из этих мер примут, в целом они направлены на контроль за оттоком капитала, который идет через дружественные страны.Разрабатываемые решения позволят сдерживать краткосрочные колебания валютного курса, заключил Моисеев.Позже зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что регулятор по-прежнему не поддерживает введение новых валютных ограничений. Он пояснил, что те меры, которые сейчас действуют, сохраняются как симметричные "в отношении ограничений, которые наложены на нас".Как рассказал в начале сентября министр финансов Антон Силуанов, Минфин и ЦБ ищут консенсус в применении механизма валютного контроля. По его словам, если раньше Банк России жестко настаивал на этих мерах, а Минфин был "более либеральным", то сейчас уже Министерство финансов настаивает на усилении мер по контролю валютных потоков.
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экономика, россия, алексей моисеев, госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Моисеев, Госдума РФ
Минфин готовит меры по контролю оттока капитала через дружественные страны

Минфин рассматривает ограничение оттока капитала через дружественные страны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Финансовые власти России могут вернуть некоторые меры валютного контроля, чтобы сдержать отток капитала, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.
"Рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, потому что меры еще обсуждаются", — уточнил чиновник.

Валютный контроль — проверка валютных операций на соответствие российским законам.

Он пояснил, что пока неясно, какие из этих мер примут, в целом они направлены на контроль за оттоком капитала, который идет через дружественные страны.
Разрабатываемые решения позволят сдерживать краткосрочные колебания валютного курса, заключил Моисеев.
Позже зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что регулятор по-прежнему не поддерживает введение новых валютных ограничений. Он пояснил, что те меры, которые сейчас действуют, сохраняются как симметричные "в отношении ограничений, которые наложены на нас".
Как рассказал в начале сентября министр финансов Антон Силуанов, Минфин и ЦБ ищут консенсус в применении механизма валютного контроля. По его словам, если раньше Банк России жестко настаивал на этих мерах, а Минфин был "более либеральным", то сейчас уже Министерство финансов настаивает на усилении мер по контролю валютных потоков.
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