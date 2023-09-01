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Силуанов рассказал о противоречиях с Центробанком по валютному контролю - РИА Новости, 01.09.2023
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15:08 01.09.2023 (обновлено: 15:46 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/valyuta-1893681336.html
Силуанов рассказал о противоречиях с Центробанком по валютному контролю
Силуанов рассказал о противоречиях с Центробанком по валютному контролю - РИА Новости, 01.09.2023
Силуанов рассказал о противоречиях с Центробанком по валютному контролю
Минфин и ЦБ ищут консенсус насчет механизма валютного контроля, сообщил министр финансов Антон Силуанов на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:08
2023-09-01T15:46
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минфин и ЦБ ищут консенсус насчет механизма валютного контроля, сообщил министр финансов Антон Силуанов на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".Он отметил, что раньше Банк России жестко отстаивал необходимость валютного контроля, а Минфин был "более либеральным". Сейчас министерство отстаивает более жесткие меры по контролю за валютными потоками, а ЦБ — наоборот."Ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся", — отметил Силуанов.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщила, что валютные ограничения не должны создавать сложностей для экономической деятельности. Она призвала найти способы "поднастроить" их с учетом общей картины.Банк России выступает за сохранение прежде всего тех мер валютного контроля, которые носят ответный характер.
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экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Силуанов рассказал о противоречиях с Центробанком по валютному контролю

Силуанов: Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минфин и ЦБ ищут консенсус насчет механизма валютного контроля, сообщил министр финансов Антон Силуанов на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
Он отметил, что раньше Банк России жестко отстаивал необходимость валютного контроля, а Минфин был "более либеральным". Сейчас министерство отстаивает более жесткие меры по контролю за валютными потоками, а ЦБ — наоборот.

Валютный контроль — проверка валютных операций на соответствие российским законам.

"Ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся", — отметил Силуанов.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщила, что валютные ограничения не должны создавать сложностей для экономической деятельности. Она призвала найти способы "поднастроить" их с учетом общей картины.
Банк России выступает за сохранение прежде всего тех мер валютного контроля, которые носят ответный характер.
Владислав Утушкин
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ЭкономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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