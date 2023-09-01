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Силуанов рассказал о противоречиях с Центробанком по валютному контролю
Силуанов рассказал о противоречиях с Центробанком по валютному контролю - РИА Новости, 01.09.2023
Силуанов рассказал о противоречиях с Центробанком по валютному контролю
Минфин и ЦБ ищут консенсус насчет механизма валютного контроля, сообщил министр финансов Антон Силуанов на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:08
2023-09-01T15:08
2023-09-01T15:46
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минфин и ЦБ ищут консенсус насчет механизма валютного контроля, сообщил министр финансов Антон Силуанов на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".Он отметил, что раньше Банк России жестко отстаивал необходимость валютного контроля, а Минфин был "более либеральным". Сейчас министерство отстаивает более жесткие меры по контролю за валютными потоками, а ЦБ — наоборот."Ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся", — отметил Силуанов.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщила, что валютные ограничения не должны создавать сложностей для экономической деятельности. Она призвала найти способы "поднастроить" их с учетом общей картины.Банк России выступает за сохранение прежде всего тех мер валютного контроля, которые носят ответный характер.
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экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Силуанов рассказал о противоречиях с Центробанком по валютному контролю
Силуанов: Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минфин и ЦБ ищут консенсус насчет механизма валютного контроля, сообщил министр финансов Антон Силуанов на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
Он отметил, что раньше Банк России жестко отстаивал необходимость валютного контроля, а Минфин был "более либеральным". Сейчас министерство отстаивает более жесткие меры по контролю за валютными потоками, а ЦБ — наоборот.
Валютный контроль — проверка валютных операций на соответствие российским законам.
"Ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся", — отметил Силуанов.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
, в свою очередь, сообщила, что валютные ограничения не должны создавать сложностей для экономической деятельности. Она призвала найти способы "поднастроить" их с учетом общей картины.
Банк России выступает за сохранение прежде всего тех мер валютного контроля, которые носят ответный характер.
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