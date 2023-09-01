https://ria.ru/20230901/valyuta-1893681336.html

Силуанов рассказал о противоречиях с Центробанком по валютному контролю

Силуанов рассказал о противоречиях с Центробанком по валютному контролю - РИА Новости, 01.09.2023

Силуанов рассказал о противоречиях с Центробанком по валютному контролю

Минфин и ЦБ ищут консенсус насчет механизма валютного контроля, сообщил министр финансов Антон Силуанов на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:08

2023-09-01T15:08

2023-09-01T15:46

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878329987_0:10:3486:1971_1920x0_80_0_0_6145ac3316e049138c7bea7d2504c327.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минфин и ЦБ ищут консенсус насчет механизма валютного контроля, сообщил министр финансов Антон Силуанов на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".Он отметил, что раньше Банк России жестко отстаивал необходимость валютного контроля, а Минфин был "более либеральным". Сейчас министерство отстаивает более жесткие меры по контролю за валютными потоками, а ЦБ — наоборот."Ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся", — отметил Силуанов.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщила, что валютные ограничения не должны создавать сложностей для экономической деятельности. Она призвала найти способы "поднастроить" их с учетом общей картины.Банк России выступает за сохранение прежде всего тех мер валютного контроля, которые носят ответный характер.

https://ria.ru/20230811/rynok-1889614523.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)