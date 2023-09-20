https://ria.ru/20230920/iran-1897448931.html

Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для крепкого союза с Россией

Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для крепкого союза с Россией - РИА Новости, 20.09.2023

Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для крепкого союза с Россией

Ситуация в мире складывается таким образом, что у Ирана и РФ появились все предпосылки для создания крепкого союза, заявил министр обороны и поддержки... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:36

2023-09-20T09:36

2023-09-20T10:06

иран

россия

сергей шойгу

политика

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ТЕГЕРАН, 20 сен - РИА Новости. Ситуация в мире складывается таким образом, что у Ирана и РФ появились все предпосылки для создания крепкого союза, заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Реза Аштиани в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу в Тегеране. По оценке военачальника, события в мире сложились таким образом, что у Ирана и России "появились все предпосылки для создания прочного и крепкого союза". "Уверен, что наше сотрудничество приведёт к миру и стабильности на международной арене", - сказал Аштиани. По его мнению, за последнее десятилетие отношения РФ и Ирана в сфере обороны и безопасности "получили беспрецедентное развитие". "Ваш визит и подписание меморандума о взаимопонимании знаменует наступление совершенно нового, принципиально нового периода в наших двусторонних отношениях", - сообщил Аштиани. Они, по его словам, знаменуются также поддержкой лидеров обеих стран, "гарантируют безопасность и стабильность в регионе". "Вашу личную роль в наших двусторонних отношениях сложно переоценить", - сказал Аштиани, обращаясь к Шойгу. "Сейчас мы наблюдаем значительные изменения в мироустройстве. Многие страны наконец-то стали задумываться о создании многополярного мира, эти страны стали мыслить независимо, и к радости своей хочу отметить, что в их числе и европейские страны тоже", - добавил министр. Встречи в рамках ШОС и БРИКС демонстрируют, "что многие страны переориентируются на многополярность", заявил Аштиани и отметил, что "за последние несколько лет Россия и Иран значительно расширили спектр своего сотрудничества". "В частности, хотел бы отметить региональную проблематику, а именно совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230809/asad-1889165704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, россия, сергей шойгу, политика