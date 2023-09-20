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Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для крепкого союза с Россией - РИА Новости, 20.09.2023
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09:36 20.09.2023 (обновлено: 10:06 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/iran-1897448931.html
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для крепкого союза с Россией
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для крепкого союза с Россией - РИА Новости, 20.09.2023
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для крепкого союза с Россией
Ситуация в мире складывается таким образом, что у Ирана и РФ появились все предпосылки для создания крепкого союза, заявил министр обороны и поддержки... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:36
2023-09-20T10:06
иран
россия
сергей шойгу
политика
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ТЕГЕРАН, 20 сен - РИА Новости. Ситуация в мире складывается таким образом, что у Ирана и РФ появились все предпосылки для создания крепкого союза, заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Реза Аштиани в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу в Тегеране. По оценке военачальника, события в мире сложились таким образом, что у Ирана и России "появились все предпосылки для создания прочного и крепкого союза". "Уверен, что наше сотрудничество приведёт к миру и стабильности на международной арене", - сказал Аштиани. По его мнению, за последнее десятилетие отношения РФ и Ирана в сфере обороны и безопасности "получили беспрецедентное развитие". "Ваш визит и подписание меморандума о взаимопонимании знаменует наступление совершенно нового, принципиально нового периода в наших двусторонних отношениях", - сообщил Аштиани. Они, по его словам, знаменуются также поддержкой лидеров обеих стран, "гарантируют безопасность и стабильность в регионе". "Вашу личную роль в наших двусторонних отношениях сложно переоценить", - сказал Аштиани, обращаясь к Шойгу. "Сейчас мы наблюдаем значительные изменения в мироустройстве. Многие страны наконец-то стали задумываться о создании многополярного мира, эти страны стали мыслить независимо, и к радости своей хочу отметить, что в их числе и европейские страны тоже", - добавил министр. Встречи в рамках ШОС и БРИКС демонстрируют, "что многие страны переориентируются на многополярность", заявил Аштиани и отметил, что "за последние несколько лет Россия и Иран значительно расширили спектр своего сотрудничества". "В частности, хотел бы отметить региональную проблематику, а именно совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом", - подчеркнул он.
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иран, россия, сергей шойгу, политика
Иран, Россия, Сергей Шойгу, Политика
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для крепкого союза с Россией

Аштиани: у России и Ирана есть все предпосылки для создания крепкого союза

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны и поддержки вооруженных сил ИPИ, генерал Мохаммад Реза Аштиани во время переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Тегеране
Министр обороны и поддержки вооруженных сил ИPИ, генерал Мохаммад Реза Аштиани во время переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ТЕГЕРАН, 20 сен - РИА Новости. Ситуация в мире складывается таким образом, что у Ирана и РФ появились все предпосылки для создания крепкого союза, заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммад Реза Аштиани в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу в Тегеране.
По оценке военачальника, события в мире сложились таким образом, что у Ирана и России "появились все предпосылки для создания прочного и крепкого союза". "Уверен, что наше сотрудничество приведёт к миру и стабильности на международной арене", - сказал Аштиани.
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По его мнению, за последнее десятилетие отношения РФ и Ирана в сфере обороны и безопасности "получили беспрецедентное развитие". "Ваш визит и подписание меморандума о взаимопонимании знаменует наступление совершенно нового, принципиально нового периода в наших двусторонних отношениях", - сообщил Аштиани. Они, по его словам, знаменуются также поддержкой лидеров обеих стран, "гарантируют безопасность и стабильность в регионе". "Вашу личную роль в наших двусторонних отношениях сложно переоценить", - сказал Аштиани, обращаясь к Шойгу.
"Сейчас мы наблюдаем значительные изменения в мироустройстве. Многие страны наконец-то стали задумываться о создании многополярного мира, эти страны стали мыслить независимо, и к радости своей хочу отметить, что в их числе и европейские страны тоже", - добавил министр.
Встречи в рамках ШОС и БРИКС демонстрируют, "что многие страны переориентируются на многополярность", заявил Аштиани и отметил, что "за последние несколько лет Россия и Иран значительно расширили спектр своего сотрудничества". "В частности, хотел бы отметить региональную проблематику, а именно совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом", - подчеркнул он.
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