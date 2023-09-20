https://ria.ru/20230920/gosdolg-1897658405.html

США будет трудно достичь мягкой посадки при текущем долге, считает эксперт

США будет трудно достичь мягкой посадки при текущем долге, считает эксперт - РИА Новости, 20.09.2023

США будет трудно достичь мягкой посадки при текущем долге, считает эксперт

Соединенным Штатам будет трудно достичь "мягкой посадки" в связи с растущим государственным долгом, сказал РИА Новости Джон Меррифилд, почетный профессор... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:07

2023-09-20T21:07

2023-09-20T22:36

экономика

сан-антонио

нью-йорк (город)

сша

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Соединенным Штатам будет трудно достичь "мягкой посадки" в связи с растущим государственным долгом, сказал РИА Новости Джон Меррифилд, почетный профессор экономики Техасского университет в Сан-Антонио. Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более 30 триллионов долларов, затем понадобилось по восемь месяцев, чтобы показатель прибавил еще по триллиону долларов. А уже 15 сентября долг достиг нового рекорда в 33 триллиона долларов. Согласно расчетам РИА Новости на основе данных американской статслужбы, государственный долг США прибавил последний триллион долларов втрое быстрее предыдущего, в результате новый рекорд в 34 триллиона долларов госдолг может преодолеть уже в начале декабря. "Даже самые образованные люди в общем и целом не в курсе, как близко мы находимся к огромному фискальному обрыву. Поскольку мягкой посадки добиться будет очень сложно, нам лучше бы разработать запасной вариант для оптимальной аварийной посадки, в ходе которого мы воспользуемся возможностью сократить наименее важные функции федерального правительства и избежать рисков национальной безопасности", - сказал Меррифилд. Эксперт добавил, что при нынешней ситуации, Соединенным Штатам придется тратить почти треть от бюджетных поступлений на обслуживание госдолга. "Если мы установим потолок для роста расходов, мы сможем воспользоваться продажей прав на разработку полезных ископаемых, чтобы расплатиться по долгам, но необходимо провести много исследований максимизации прибыли от продажи прав на разработку полезных ископаемых. Введение потолка на рост расходов также сократит процентную ставку по госдолгу", - добавил Меррифилд. Противоположную позицию высказал Димитри Пападимитриу, президент Экономического института Леви при Бард-колледже в штате Нью-Йорк, который считает, что текущая ситуация не приведет к серьезным проблемам в будущем. "По моему мнению, США не нужно волноваться о своем государственном долге, вне зависимости от его общей суммы. Американские долговые обязательства выпускаются в долларах, которые, будучи суверенной валютой, не имеют ограничения по количеству, включая издержки на выплату процентов", - сказал Пападимитриу. Будучи приверженцем так называемой Современной денежной теории, которая постулирует, что государство обладает неограниченными возможностями по использованию национальной валюты для решения тех или иных экономических задач, Пападимитриу не верит в возможность ситуации, когда правительству приходится брать на семя дополнительные долги, чтобы заплатить проценты по имеющейся задолженности, усиливая таким образом инфляцию и, как следствие, еще больше увеличивая проценты по госдолгу. Он считает, что инфляция вырастет только в том случае, если правительство будет тратить свои средства на непродуктивную или необязательную деятельность. "Недавнее инфляционное давление вызвано внешними факторами, … продолжающимися сбоями цепочек поставок, как от военных действий, так и пандемии коронавируса", - добавил Пападимитриу. Что касается возможных мер по сокращению госдолга, эксперт выразил мнение, что США всегда могут добиться этого путем повышения налогов.

https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

сан-антонио

нью-йорк (город)

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экономика, сан-антонио, нью-йорк (город), сша