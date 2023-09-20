https://ria.ru/20230920/golovko-1897603567.html

Испытания фрегата "Адмирал Головко" планируют завершить в середине октября

Испытания фрегата "Адмирал Головко" планируют завершить в середине октября - РИА Новости, 20.09.2023

Испытания фрегата "Адмирал Головко" планируют завершить в середине октября

Госиспытания фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко" планируется завершить в середине октября, до конца года он будет передан ВМФ РФ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:18

2023-09-20T17:18

2023-09-20T17:18

безопасность

объединенная судостроительная корпорация

северная верфь

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Госиспытания фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко" планируется завершить в середине октября, до конца года он будет передан ВМФ РФ, сообщил РИА Новости генеральный директор Судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Орлов. "Завершены все виды заводских испытаний, то есть швартовные и ходовые испытания завершены. Мы перешли к государственным испытаниям и сейчас в очень активной фазе их проведения. Рассчитываем, что до середины октября мы закончим государственные испытания и начнем готовить корабль к передаче заказчику", - сказал он РИА Новости на Международной выставке "Нева 2023". Орлов отметил, что передача фрегата "Адмирал Головко" ВМФ РФ планируется до конца года. "Мы планируем, что если он придет в середине октября, то мы проведем ревизию корабля и дальше заказчик определяет, когда его заберет. Все это должно состояться в этом году. Мы не видим сверхсложных факторов, которые могут сдержать этот процесс", - сказал гендиректор. Ранее сообщалось, что после завершения программы испытаний фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав соединения ракетных кораблей Северного флота, где уже служат два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", построенные на судостроительном заводе "Северная верфь". "Адмирал Головко" построен на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и является третьим фрегатом проекта 22350. Эти корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". Планируется, что фрегаты этого проекта получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон". "Адмирал Головко" назван в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, бессменно командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230628/tsirkon-1880748679.html

https://ria.ru/20230201/flot-1848860660.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, объединенная судостроительная корпорация, северная верфь, санкт-петербург