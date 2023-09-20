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Фрегат "Адмирал Исаков" планируют спустить на воду в 2024 году - РИА Новости, 20.09.2023
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17:10 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/fregat-1897600803.html
Фрегат "Адмирал Исаков" планируют спустить на воду в 2024 году
Фрегат "Адмирал Исаков" планируют спустить на воду в 2024 году - РИА Новости, 20.09.2023
Фрегат "Адмирал Исаков" планируют спустить на воду в 2024 году
Спуск на воду фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" планируется в первой половине 2024 года, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:10
2023-09-20T17:10
безопасность
северная верфь
объединенная судостроительная корпорация
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Спуск на воду фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" планируется в первой половине 2024 года, сообщил РИА Новости генеральный директор Судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Орлов. "В первой половине следующего года планируем спустить на воду", - сказал он РИА Новости на Международной выставке "Нева 2023". Орлов также отметил, что продолжается строительство фрегатов проекта 22350 "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". "Они находятся в строительстве, идет насыщение. Корпуса собраны", - рассказал он. Фрегаты проекта 22350 являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". Планируется, что фрегаты этого проекта получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон". Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана. В настоящее время на Северном флоте уже служат два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", построенные на судостроительном заводе "Северная верфь".
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безопасность, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация, санкт-петербург
Безопасность, Северная верфь, Объединенная судостроительная корпорация, Санкт-Петербург
Фрегат "Адмирал Исаков" планируют спустить на воду в 2024 году

Фрегат "Адмирал Исаков" планируют спустить на воду в первой половине 2024 года

CC BY 3.0 / Ingvar-fed / Север Кировского района Санкт-Петербурга с высоты 1,5-2 км"Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Северная верфь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
CC BY 3.0 / Ingvar-fed / Север Кировского района Санкт-Петербурга с высоты 1,5-2 км
"Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Спуск на воду фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" планируется в первой половине 2024 года, сообщил РИА Новости генеральный директор Судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Орлов.
"В первой половине следующего года планируем спустить на воду", - сказал он РИА Новости на Международной выставке "Нева 2023".
Фрегат Адмирал флота Касатонов проекта 22350 на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Орлов также отметил, что продолжается строительство фрегатов проекта 22350 "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". "Они находятся в строительстве, идет насыщение. Корпуса собраны", - рассказал он.
Фрегаты проекта 22350 являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". Планируется, что фрегаты этого проекта получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон".
Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
В настоящее время на Северном флоте уже служат два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", построенные на судостроительном заводе "Северная верфь".
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БезопасностьСеверная верфьОбъединенная судостроительная корпорацияСанкт-Петербург
 
 
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