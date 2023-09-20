https://ria.ru/20230920/fregat-1897600803.html

Фрегат "Адмирал Исаков" планируют спустить на воду в 2024 году

Фрегат "Адмирал Исаков" планируют спустить на воду в 2024 году - РИА Новости, 20.09.2023

Фрегат "Адмирал Исаков" планируют спустить на воду в 2024 году

Спуск на воду фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" планируется в первой половине 2024 года, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:10

2023-09-20T17:10

2023-09-20T17:10

безопасность

северная верфь

объединенная судостроительная корпорация

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Спуск на воду фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" планируется в первой половине 2024 года, сообщил РИА Новости генеральный директор Судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Орлов. "В первой половине следующего года планируем спустить на воду", - сказал он РИА Новости на Международной выставке "Нева 2023". Орлов также отметил, что продолжается строительство фрегатов проекта 22350 "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". "Они находятся в строительстве, идет насыщение. Корпуса собраны", - рассказал он. Фрегаты проекта 22350 являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". Планируется, что фрегаты этого проекта получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон". Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана. В настоящее время на Северном флоте уже служат два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", построенные на судостроительном заводе "Северная верфь".

https://ria.ru/20230628/tsirkon-1880748679.html

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санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация, санкт-петербург