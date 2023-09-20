https://ria.ru/20230920/final-1897469408.html

В Санкт-Петербурге стартовал финал конкурса "Сердце отдаю детям"

В Санкт-Петербурге стартовал финал конкурса "Сердце отдаю детям" - РИА Новости, 20.09.2023

В Санкт-Петербурге стартовал финал конкурса "Сердце отдаю детям"

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Педагоги из 40 регионов России стали участниками финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:43

2023-09-20T10:43

2023-09-20T10:43

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Педагоги из 40 регионов России стали участниками финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Торжественное открытие конкурса состоялось в Санкт-Петербурге.Видеоприветствие участникам конкурса направил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов."В этом году смотру исполнилось 25 лет. Символично, что юбилей совпал с проведением в России Года педагога и наставника. В этом году мы чествуем всех тех, кто каждый день передает ребятам свои знания и опыт, щедро делится с воспитанниками теплом своего сердца. Своим неустанным трудом и искренней заинтересованностью вы создаете ребятам пространство для творчества, саморазвития, давая возможность открыть способности, которые в будущем помогут им сделать правильный жизненный выбор", – подчеркнул Сергей Кравцов.В федеральном заочном этапе приняли участие 525 человек из 77 регионов Российской Федерации. 90 конкурсантов из 40 регионов стали участниками очного этапа.Жюри будет оценивать участников в 9 номинациях: техническая, художественная, естественно-научная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная направленности, "Работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью", "Профессиональный дебют в дополнительном образовании", а также "Наставник-педагог в дополнительном образовании".Финалисты продемонстрируют свои навыки на открытом мастер-классе "Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании" и конкурсе импровизации "Сетевая интеграция в дополнительном образовании".Девять педагогов, набравших наибольшее количество баллов, станут участниками второго тура. Их ждут конкурсные испытания "Педагогическое многоборье" и "Высшая лига дополнительного образования".Победитель Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" в 2023 году получит единовременное денежное поощрение от Правительства Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей, а также выплату в размере 100 тысяч рублей от Общероссийского Профсоюза образования.Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" – главный педагогический конкурс системы дополнительного образования детей.Проведение конкурса "Сердце отдаю детям" способствует формированию кадрового резерва, который поможет как федеральным, так и региональным органам управления образованием опираться на лучшие кадры и лучшие педагогические практики.Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Оператор конкурса – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.Конкурс включает два этапа. Первый федеральный этап проводится в два тура в заочном формате. Второй федеральный финальный (очный) этап также включает два тура и проходит на родине победителя прошлого года.Абсолютным победителем конкурса "Сердце отдаю детям – 2022" стала Елена Стальмак из Санкт-Петербурга.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование