https://ria.ru/20230920/final-1897469408.html
В Санкт-Петербурге стартовал финал конкурса "Сердце отдаю детям"
В Санкт-Петербурге стартовал финал конкурса "Сердце отдаю детям" - РИА Новости, 20.09.2023
В Санкт-Петербурге стартовал финал конкурса "Сердце отдаю детям"
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Педагоги из 40 регионов России стали участниками финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:43
2023-09-20T10:43
2023-09-20T10:43
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895810729_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_13ef3689bdda9ab484d9543729c0cde8.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Педагоги из 40 регионов России стали участниками финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Торжественное открытие конкурса состоялось в Санкт-Петербурге.Видеоприветствие участникам конкурса направил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов."В этом году смотру исполнилось 25 лет. Символично, что юбилей совпал с проведением в России Года педагога и наставника. В этом году мы чествуем всех тех, кто каждый день передает ребятам свои знания и опыт, щедро делится с воспитанниками теплом своего сердца. Своим неустанным трудом и искренней заинтересованностью вы создаете ребятам пространство для творчества, саморазвития, давая возможность открыть способности, которые в будущем помогут им сделать правильный жизненный выбор", – подчеркнул Сергей Кравцов.В федеральном заочном этапе приняли участие 525 человек из 77 регионов Российской Федерации. 90 конкурсантов из 40 регионов стали участниками очного этапа.Жюри будет оценивать участников в 9 номинациях: техническая, художественная, естественно-научная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная направленности, "Работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью", "Профессиональный дебют в дополнительном образовании", а также "Наставник-педагог в дополнительном образовании".Финалисты продемонстрируют свои навыки на открытом мастер-классе "Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании" и конкурсе импровизации "Сетевая интеграция в дополнительном образовании".Девять педагогов, набравших наибольшее количество баллов, станут участниками второго тура. Их ждут конкурсные испытания "Педагогическое многоборье" и "Высшая лига дополнительного образования".Победитель Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" в 2023 году получит единовременное денежное поощрение от Правительства Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей, а также выплату в размере 100 тысяч рублей от Общероссийского Профсоюза образования.Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" – главный педагогический конкурс системы дополнительного образования детей.Проведение конкурса "Сердце отдаю детям" способствует формированию кадрового резерва, который поможет как федеральным, так и региональным органам управления образованием опираться на лучшие кадры и лучшие педагогические практики.Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Оператор конкурса – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.Конкурс включает два этапа. Первый федеральный этап проводится в два тура в заочном формате. Второй федеральный финальный (очный) этап также включает два тура и проходит на родине победителя прошлого года.Абсолютным победителем конкурса "Сердце отдаю детям – 2022" стала Елена Стальмак из Санкт-Петербурга.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895810729_0:0:1761:1321_1920x0_80_0_0_4a8a312c8d8ae1f0bdaf146697ac43ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Педагоги из 40 регионов России стали участниками финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Торжественное открытие конкурса состоялось в Санкт-Петербурге.
Видеоприветствие участникам конкурса направил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
"В этом году смотру исполнилось 25 лет. Символично, что юбилей совпал с проведением в России Года педагога и наставника. В этом году мы чествуем всех тех, кто каждый день передает ребятам свои знания и опыт, щедро делится с воспитанниками теплом своего сердца. Своим неустанным трудом и искренней заинтересованностью вы создаете ребятам пространство для творчества, саморазвития, давая возможность открыть способности, которые в будущем помогут им сделать правильный жизненный выбор", – подчеркнул Сергей Кравцов.
В федеральном заочном этапе приняли участие 525 человек из 77 регионов Российской Федерации. 90 конкурсантов из 40 регионов стали участниками очного этапа.
Жюри будет оценивать участников в 9 номинациях: техническая, художественная, естественно-научная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная направленности, "Работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью", "Профессиональный дебют в дополнительном образовании", а также "Наставник-педагог в дополнительном образовании".
Финалисты продемонстрируют свои навыки на открытом мастер-классе "Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании" и конкурсе импровизации "Сетевая интеграция в дополнительном образовании".
Девять педагогов, набравших наибольшее количество баллов, станут участниками второго тура. Их ждут конкурсные испытания "Педагогическое многоборье" и "Высшая лига дополнительного образования".
Победитель Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" в 2023 году получит единовременное денежное поощрение от Правительства Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей, а также выплату в размере 100 тысяч рублей от Общероссийского Профсоюза образования.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" – главный педагогический конкурс системы дополнительного образования детей.
Проведение конкурса "Сердце отдаю детям" способствует формированию кадрового резерва, который поможет как федеральным, так и региональным органам управления образованием опираться на лучшие кадры и лучшие педагогические практики.
Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Оператор конкурса – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.
Конкурс включает два этапа. Первый федеральный этап проводится в два тура в заочном формате. Второй федеральный финальный (очный) этап также включает два тура и проходит на родине победителя прошлого года.
Абсолютным победителем конкурса "Сердце отдаю детям – 2022" стала Елена Стальмак из Санкт-Петербурга.