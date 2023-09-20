В Евросоюзе надеются на прекращение операции Азербайджана
В ЕС надеются, что после приостановки военных действий Баку прекратит операцию
© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о приостановке военных действий в Карабахе, надеются, что Азербайджан прекратит операцию.
"Мы приняли к сведению последние заявления азербайджанского министерства обороны о том, что было достигнуто соглашение по прекращению огня. Надеемся, это будет соблюдаться, что Азербайджан прекратит военные действия", - сказал он.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.