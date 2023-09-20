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В Евросоюзе надеются на прекращение операции Азербайджана - РИА Новости, 20.09.2023
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13:28 20.09.2023 (обновлено: 13:57 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/es-1897524041.html
В Евросоюзе надеются на прекращение операции Азербайджана
В Евросоюзе надеются на прекращение операции Азербайджана - РИА Новости, 20.09.2023
В Евросоюзе надеются на прекращение операции Азербайджана
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о приостановке... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:28
2023-09-20T13:57
в мире
баку
азербайджан
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о приостановке военных действий в Карабахе, надеются, что Азербайджан прекратит операцию."Мы приняли к сведению последние заявления азербайджанского министерства обороны о том, что было достигнуто соглашение по прекращению огня. Надеемся, это будет соблюдаться, что Азербайджан прекратит военные действия", - сказал он.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897440325.html
https://ria.ru/20230919/azerbaydzhan-1897356068.html
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в мире, баку, азербайджан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Баку, Азербайджан, Евросоюз, Еврокомиссия
В Евросоюзе надеются на прекращение операции Азербайджана

В ЕС надеются, что после приостановки военных действий Баку прекратит операцию

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о приостановке военных действий в Карабахе, надеются, что Азербайджан прекратит операцию.
"Мы приняли к сведению последние заявления азербайджанского министерства обороны о том, что было достигнуто соглашение по прекращению огня. Надеемся, это будет соблюдаться, что Азербайджан прекратит военные действия", - сказал он.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Армения призвала ЕС принять срочные меры из-за ситуации в Карабахе
08:29
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Депутаты Европарламента призвали ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном
Вчера, 18:52
 
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