https://ria.ru/20230920/es-1897524041.html

В Евросоюзе надеются на прекращение операции Азербайджана

В Евросоюзе надеются на прекращение операции Азербайджана - РИА Новости, 20.09.2023

В Евросоюзе надеются на прекращение операции Азербайджана

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о приостановке... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:28

2023-09-20T13:28

2023-09-20T13:57

в мире

баку

азербайджан

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897520336_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_54efa525a17ca76ace083fbe3967c7fe.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о приостановке военных действий в Карабахе, надеются, что Азербайджан прекратит операцию."Мы приняли к сведению последние заявления азербайджанского министерства обороны о том, что было достигнуто соглашение по прекращению огня. Надеемся, это будет соблюдаться, что Азербайджан прекратит военные действия", - сказал он.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897440325.html

https://ria.ru/20230919/azerbaydzhan-1897356068.html

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, баку, азербайджан, евросоюз, еврокомиссия