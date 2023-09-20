https://ria.ru/20230920/erevan-1897621678.html

В центр Еревана стянули дополнительные силы спецназа

В центр Еревана стянули дополнительные силы спецназа - РИА Новости, 20.09.2023

В центр Еревана стянули дополнительные силы спецназа

Большое количество сотрудников полиции и бойцов спецназа прибыли на площадь Республики в Ереване незадолго до начала протестной акции оппозиции, передает... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:18

2023-09-20T18:18

2023-09-20T19:06

ситуация в нагорном карабахе

армения

азербайджан

в мире

ереван

баку

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ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Большое количество сотрудников полиции и бойцов спецназа прибыли на площадь Республики в Ереване незадолго до начала протестной акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас силовики стоят перед автобусами, которые припаркованы напротив национальной галереи Армении. Часть из них — полицейские, часть — "черные береты". Митингующие рассредоточены по разным частям площади, большинство находятся перед зданием правительства. На появление подкрепления из силовиков участники акции никак не отреагировали. В среду после объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о прекращении огня жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий. Днем манифестанты перекрыли две ведущие туда улицы.С раннего утра перед Домом Правительства дежурят силовики в шлемах и со щитами.В среду днем Азербайджан заявил о завершении "антитеррористических мероприятий локального характера", которые инициировал накануне для "восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе". В качестве условия для перемирия Баку обозначил полное разоружение армянских формирований в регионе и вывод тяжелой техники. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что подразделений республики в Карабахе нет.

https://ria.ru/20230920/erevan-1897566820.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

армения

азербайджан

ереван

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Еревана перед акцией протеста Центр Еревана перед акцией протеста 2023-09-20T18:18 true PT0M12S

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ситуация в нагорном карабахе, армения, азербайджан, в мире, ереван, баку