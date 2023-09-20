https://ria.ru/20230920/erevan-1897589154.html

В Ереване протестующие перекрыли еще одну улицу у Дома Правительства

В Ереване протестующие перекрыли еще одну улицу у Дома Правительства - РИА Новости, 20.09.2023

В Ереване протестующие перекрыли еще одну улицу у Дома Правительства

В Ереване протестующие перекрыли улицу Амиряна, ведущую к зданию правительства Армении и площади Республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:42

2023-09-20T16:42

2023-09-20T18:46

в мире

ереван

ситуация в нагорном карабахе

армения

степанакерт

баку

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ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. В Ереване протестующие перекрыли улицу Амиряна, ведущую к зданию правительства Армении и площади Республики, передает корреспондент РИА Новости. На пешеходном переходе разместились около 50 человек, полиция не предпринимает никаких действий. Машины, ехавшие в этом направлении, разворачиваются. Многие держат в руках распечатанные в большом формате фотографии с разрушениями от обстрелов в Степанакерте и ранеными жителями города.Ранее в среду участники протеста также перекрыли проспект Тиграна Меца по направлению к центральной площади. Одного из митингующих задержали полицейские. После объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о прекращении огня жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий.С раннего утра перед Домом Правительства дежурят силовики в шлемах и со щитами, также на место прибыли бойцы спецназа.В среду днем Азербайджан заявил о завершении "антитеррористических мероприятий локального характера", которые инициировал накануне для "восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе". В качестве условия для перемирия Баку обозначил полное разоружение армянских формирований в регионе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что подразделений республики в Карабахе нет.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897531019.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

ереван

армения

степанакерт

баку

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Толпа протестующих у Дома Правительства в Ереване Толпа протестующих у Дома Правительства в Ереване 2023-09-20T16:42 true PT0M22S

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в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе, армения, степанакерт, баку