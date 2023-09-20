https://ria.ru/20230920/erevan-1897566820.html
На акции протеста в Ереване женщины пристыдили полицейских за бездействие
На акции протеста в Ереване женщины пристыдили полицейских за бездействие - РИА Новости, 20.09.2023
На акции протеста в Ереване женщины пристыдили полицейских за бездействие
Женщины, участвующие в стихийной акции протеста у дома правительства в Ереване, пристыдили охраняющих здание полицейских за бездействие по отношению к... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:36
2023-09-20T15:36
2023-09-20T15:49
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Женщины, участвующие в стихийной акции протеста у дома правительства в Ереване, пристыдили охраняющих здание полицейских за бездействие по отношению к происходящему в Нагорном Карабахе, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское минобороны сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований в регионе. Полицейские с самого утра стоят по периметру здания правительства Армении, к середине дня, по мере прибавления среди участников протеста, стражей порядка стало больше. "Я не понимаю, почему вам не стыдно! Вы видели, что было в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.), завтра это же произойдёт в Ереване", - кричала одна из женщин, обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов, охраняющих здание кабмина. Другая участница акции также возмущалась тем, зачем полицейские вообще охраняют здание правительства. "Кому нужна ваша работа здесь? Идите и защищайте Армению", - кричала она. К середине дня у дома правительства Армении в Ереване собрались две большие группы: протестующие, пришедшие выразить недовольство действиями властей, и полиция, защищающая от них здание кабмина. Полицейские и спецназ почти полностью закрыли входы в здание. Тем не менее, они никого не задерживают. Протестующие почти полностью заполнили пространство перед зданием правительства, но, как и силовики, не начинают активных действий. Вместо этого они устраивают споры между собой, а также ругают стражей порядка.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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Участницы акции протеста обвиняют полицейских. Кадры из Еревана
Участницы акции протеста обвиняют полицейских. Кадры из Еревана
2023-09-20T15:36
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РИА Новости
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в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
На акции протеста в Ереване женщины пристыдили полицейских за бездействие
На акции протеста в центре Еревана женщины пристыдили полицейских за бездействие
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Женщины, участвующие в стихийной акции протеста у дома правительства в Ереване, пристыдили охраняющих здание полицейских за бездействие по отношению к происходящему в Нагорном Карабахе, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское минобороны сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований в регионе.
Полицейские с самого утра стоят по периметру здания правительства Армении
, к середине дня, по мере прибавления среди участников протеста, стражей порядка стало больше.
"Я не понимаю, почему вам не стыдно! Вы видели, что было в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.), завтра это же произойдёт в Ереване", - кричала одна из женщин, обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов, охраняющих здание кабмина.
Другая участница акции также возмущалась тем, зачем полицейские вообще охраняют здание правительства. "Кому нужна ваша работа здесь? Идите и защищайте Армению", - кричала она.
К середине дня у дома правительства Армении в Ереване собрались две большие группы: протестующие, пришедшие выразить недовольство действиями властей, и полиция, защищающая от них здание кабмина. Полицейские и спецназ почти полностью закрыли входы в здание. Тем не менее, они никого не задерживают. Протестующие почти полностью заполнили пространство перед зданием правительства, но, как и силовики, не начинают активных действий. Вместо этого они устраивают споры между собой, а также ругают стражей порядка.
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе