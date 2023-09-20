https://ria.ru/20230920/erevan-1897566820.html

На акции протеста в Ереване женщины пристыдили полицейских за бездействие

На акции протеста в Ереване женщины пристыдили полицейских за бездействие - РИА Новости, 20.09.2023

На акции протеста в Ереване женщины пристыдили полицейских за бездействие

Женщины, участвующие в стихийной акции протеста у дома правительства в Ереване, пристыдили охраняющих здание полицейских за бездействие по отношению к... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:36

2023-09-20T15:36

2023-09-20T15:49

в мире

ереван

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Женщины, участвующие в стихийной акции протеста у дома правительства в Ереване, пристыдили охраняющих здание полицейских за бездействие по отношению к происходящему в Нагорном Карабахе, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское минобороны сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований в регионе. Полицейские с самого утра стоят по периметру здания правительства Армении, к середине дня, по мере прибавления среди участников протеста, стражей порядка стало больше. "Я не понимаю, почему вам не стыдно! Вы видели, что было в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.), завтра это же произойдёт в Ереване", - кричала одна из женщин, обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов, охраняющих здание кабмина. Другая участница акции также возмущалась тем, зачем полицейские вообще охраняют здание правительства. "Кому нужна ваша работа здесь? Идите и защищайте Армению", - кричала она. К середине дня у дома правительства Армении в Ереване собрались две большие группы: протестующие, пришедшие выразить недовольство действиями властей, и полиция, защищающая от них здание кабмина. Полицейские и спецназ почти полностью закрыли входы в здание. Тем не менее, они никого не задерживают. Протестующие почти полностью заполнили пространство перед зданием правительства, но, как и силовики, не начинают активных действий. Вместо этого они устраивают споры между собой, а также ругают стражей порядка.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

ереван

армения

нагорный карабах

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Участницы акции протеста обвиняют полицейских. Кадры из Еревана Участницы акции протеста обвиняют полицейских. Кадры из Еревана 2023-09-20T15:36 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах