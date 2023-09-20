https://ria.ru/20230920/dnr-1897662885.html

Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу

Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу - РИА Новости, 20.09.2023

Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу

В Донецке прошла первая сессия вновь избранного Народного совета ДНР, она выбрала председателя регионального парламента, его заместителей и глав комитетов,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:32

2023-09-20T21:32

2023-09-20T21:32

специальная военная операция на украине

политика

донецк

донецкая народная республика

лдпр

единая россия

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820592086_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_edce65281c32a7070f15aa6060979fb3.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. В Донецке прошла первая сессия вновь избранного Народного совета ДНР, она выбрала председателя регионального парламента, его заместителей и глав комитетов, сообщили РИА Новости во фракции ЛДПР. "Сессия только что состоялась. Председателем избран (Артем) Жога", - сообщили во фракции. Артем Жога является командиром батальона "Спарта", на выборах он входил в первую тройку списка "Единой России". Первым заместителем председателя избран единоросс Сергей Прокопенко, также избраны три заместителя - от фракций ЛДПР, КПРФ и "Новых людей". Кроме того, избраны главы 17 различных комитетов Народного совета. Выборы состоялись 10 сентября, это были первые выборы в регионе по российским законам. Было избрано 90 депутатов.

https://ria.ru/20230920/dnr-1897485626.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, донецк, донецкая народная республика, лдпр, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023