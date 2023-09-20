https://ria.ru/20230920/dnr-1897662885.html
Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу
Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу - РИА Новости, 20.09.2023
Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу
В Донецке прошла первая сессия вновь избранного Народного совета ДНР, она выбрала председателя регионального парламента, его заместителей и глав комитетов,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:32
2023-09-20T21:32
2023-09-20T21:32
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. В Донецке прошла первая сессия вновь избранного Народного совета ДНР, она выбрала председателя регионального парламента, его заместителей и глав комитетов, сообщили РИА Новости во фракции ЛДПР. "Сессия только что состоялась. Председателем избран (Артем) Жога", - сообщили во фракции. Артем Жога является командиром батальона "Спарта", на выборах он входил в первую тройку списка "Единой России". Первым заместителем председателя избран единоросс Сергей Прокопенко, также избраны три заместителя - от фракций ЛДПР, КПРФ и "Новых людей". Кроме того, избраны главы 17 различных комитетов Народного совета. Выборы состоялись 10 сентября, это были первые выборы в регионе по российским законам. Было избрано 90 депутатов.
https://ria.ru/20230920/dnr-1897485626.html
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политика, донецк, донецкая народная республика, лдпр, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
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Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу
Народный совет ДНР выбрал председателем Жогу