https://ria.ru/20230920/covid-19-1897547596.html
Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад
Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад - РИА Новости, 20.09.2023
Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад
Заболеваемость в Москве COVID-19 в 8 раз меньше, чем в прошлом году, в среднем в день заболевают около 700 человек, заявила исполняющая обязанности заммэра... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:41
2023-09-20T14:41
2023-09-20T14:50
москва
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здоровье - общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заболеваемость в Москве COVID-19 в 8 раз меньше, чем в прошлом году, в среднем в день заболевают около 700 человек, заявила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1"."Что касается ковида, то здесь ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в 8 раз меньше, чем в прошлом году. В среднем в день заболевают где-то около 700 человек", - сказала Ракова."Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая, меньше 1%", — добавила она.
https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897374462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, анастасия ракова
Москва, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество, Здоровье - Общество, Анастасия Ракова
Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад
Ракова: заболеваемость COVID-19 в Москве в восемь раз ниже, чем год назад
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заболеваемость в Москве COVID-19 в 8 раз меньше, чем в прошлом году, в среднем в день заболевают около 700 человек, заявила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1".
"Что касается ковида, то здесь ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в 8 раз меньше, чем в прошлом году. В среднем в день заболевают где-то около 700 человек", - сказала Ракова.
"Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая, меньше 1%", — добавила она.
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