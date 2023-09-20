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Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад - РИА Новости, 20.09.2023
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14:41 20.09.2023 (обновлено: 14:50 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/covid-19-1897547596.html
Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад
Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад - РИА Новости, 20.09.2023
Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад
Заболеваемость в Москве COVID-19 в 8 раз меньше, чем в прошлом году, в среднем в день заболевают около 700 человек, заявила исполняющая обязанности заммэра... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:41
2023-09-20T14:50
москва
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заболеваемость в Москве COVID-19 в 8 раз меньше, чем в прошлом году, в среднем в день заболевают около 700 человек, заявила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1"."Что касается ковида, то здесь ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в 8 раз меньше, чем в прошлом году. В среднем в день заболевают где-то около 700 человек", - сказала Ракова."Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая, меньше 1%", — добавила она.
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москва, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, анастасия ракова
Москва, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество, Здоровье - Общество, Анастасия Ракова
Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад

Ракова: заболеваемость COVID-19 в Москве в восемь раз ниже, чем год назад

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажиры в защитных масках в Московском метрополитене
Пассажиры в защитных масках в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажиры в защитных масках в Московском метрополитене. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заболеваемость в Москве COVID-19 в 8 раз меньше, чем в прошлом году, в среднем в день заболевают около 700 человек, заявила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1".
"Что касается ковида, то здесь ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в 8 раз меньше, чем в прошлом году. В среднем в день заболевают где-то около 700 человек", - сказала Ракова.
"Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая, меньше 1%", — добавила она.
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МоскваРаспространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоАнастасия Ракова
 
 
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