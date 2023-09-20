https://ria.ru/20230920/covid-19-1897547596.html

Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад

Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад - РИА Новости, 20.09.2023

Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад

Заболеваемость в Москве COVID-19 в 8 раз меньше, чем в прошлом году, в среднем в день заболевают около 700 человек, заявила исполняющая обязанности заммэра... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:41

2023-09-20T14:41

2023-09-20T14:50

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анастасия ракова

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заболеваемость в Москве COVID-19 в 8 раз меньше, чем в прошлом году, в среднем в день заболевают около 700 человек, заявила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1"."Что касается ковида, то здесь ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в 8 раз меньше, чем в прошлом году. В среднем в день заболевают где-то около 700 человек", - сказала Ракова."Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая, меньше 1%", — добавила она.

https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897374462.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, анастасия ракова