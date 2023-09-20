https://ria.ru/20230920/covid-19-1897504805.html

Песков не исключил, что Путин поднимет тему COVID-19 на одном из совещаний

Песков не исключил, что Путин поднимет тему COVID-19 на одном из совещаний - РИА Новости, 20.09.2023

Песков не исключил, что Путин поднимет тему COVID-19 на одном из совещаний

Сезонный рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ наблюдается в России, президент РФ Владимир Путин на одном из совещаний может поднять эту тему, заявил... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:23

2023-09-20T12:23

2023-09-20T12:23

здоровье - общество

россия

дмитрий песков

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политика

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сезонный рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ наблюдается в России, президент РФ Владимир Путин на одном из совещаний может поднять эту тему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Регионы реализуют свои полномочия по выстраиванию действий на фоне сезонной эпидемиологической ситуации. Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу. Нельзя исключать, что, используя какие-то ближайшие совещания, президент может поднять этот вопрос, чтобы выслушать доклады тех, кто отвечает за эту область", - сказал Песков журналистам. Во вторник в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали журналистам, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 48% в сравнении с предшествовавшей неделей.

https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897374462.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19