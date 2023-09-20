https://ria.ru/20230920/covid-19-1897504805.html
Песков не исключил, что Путин поднимет тему COVID-19 на одном из совещаний
Песков не исключил, что Путин поднимет тему COVID-19 на одном из совещаний - РИА Новости, 20.09.2023
Песков не исключил, что Путин поднимет тему COVID-19 на одном из совещаний
Сезонный рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ наблюдается в России, президент РФ Владимир Путин на одном из совещаний может поднять эту тему, заявил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:23
2023-09-20T12:23
2023-09-20T12:23
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дмитрий песков
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политика
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сезонный рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ наблюдается в России, президент РФ Владимир Путин на одном из совещаний может поднять эту тему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Регионы реализуют свои полномочия по выстраиванию действий на фоне сезонной эпидемиологической ситуации. Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу. Нельзя исключать, что, используя какие-то ближайшие совещания, президент может поднять этот вопрос, чтобы выслушать доклады тех, кто отвечает за эту область", - сказал Песков журналистам. Во вторник в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали журналистам, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 48% в сравнении с предшествовавшей неделей.
https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897374462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Песков не исключил, что Путин поднимет тему COVID-19 на одном из совещаний
Песков: Путин на одном из совещаний может поднять тему заболеваемости COVID-19
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сезонный рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ наблюдается в России, президент РФ Владимир Путин на одном из совещаний может поднять эту тему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Регионы реализуют свои полномочия по выстраиванию действий на фоне сезонной эпидемиологической ситуации. Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу. Нельзя исключать, что, используя какие-то ближайшие совещания, президент может поднять этот вопрос, чтобы выслушать доклады тех, кто отвечает за эту область", - сказал Песков журналистам.
Во вторник в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали журналистам, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 48% в сравнении с предшествовавшей неделей.
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