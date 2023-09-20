https://ria.ru/20230920/chukotka-1897484544.html

Чукотка планирует открыть порты для круизных лайнеров

Чукотка планирует открыть порты для круизных лайнеров - РИА Новости, 20.09.2023

Чукотка планирует открыть порты для круизных лайнеров

Власти Чукотки вместе с Минвостокразвития России хотят внести изменения в перечень портов и пунктов, чтобы круизные суда под иностранными флагами могли заходить РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:26

2023-09-20T11:26

2023-09-20T11:26

туризм

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чукотка

россия

певек

владислав кузнецов

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Власти Чукотки вместе с Минвостокразвития России хотят внести изменения в перечень портов и пунктов, чтобы круизные суда под иностранными флагами могли заходить в прибрежные села региона, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Кузнецов."Все путешественники добираются в округ с помощью авиасообщения. Так как на Чукотку нет дорог, важным для развития туризм в регионе является его круизный сегмент", – сказал Кузнецов.Для развития отрасли власти Чукотки уже привлекли специалистов и путешественников для разработки "карты туризма", в которую включены точки притяжения гостей, обозначены маршруты.Кроме того, в округе строят две гостиницы: в самом северном городе РФ Певеке и в поселке Угольные Копи, где расположен аэропорт, добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20230831/yamal-1892956853.html

чукотка

россия

певек

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, чукотка, россия, певек, владислав кузнецов, туризм