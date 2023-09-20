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Чукотка планирует открыть порты для круизных лайнеров - РИА Новости, 20.09.2023
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Туризм
 
11:26 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/chukotka-1897484544.html
Чукотка планирует открыть порты для круизных лайнеров
Чукотка планирует открыть порты для круизных лайнеров - РИА Новости, 20.09.2023
Чукотка планирует открыть порты для круизных лайнеров
Власти Чукотки вместе с Минвостокразвития России хотят внести изменения в перечень портов и пунктов, чтобы круизные суда под иностранными флагами могли заходить РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:26
2023-09-20T11:26
туризм
новости - туризм
чукотка
россия
певек
владислав кузнецов
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Власти Чукотки вместе с Минвостокразвития России хотят внести изменения в перечень портов и пунктов, чтобы круизные суда под иностранными флагами могли заходить в прибрежные села региона, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Кузнецов."Все путешественники добираются в округ с помощью авиасообщения. Так как на Чукотку нет дорог, важным для развития туризм в регионе является его круизный сегмент", – сказал Кузнецов.Для развития отрасли власти Чукотки уже привлекли специалистов и путешественников для разработки "карты туризма", в которую включены точки притяжения гостей, обозначены маршруты.Кроме того, в округе строят две гостиницы: в самом северном городе РФ Певеке и в поселке Угольные Копи, где расположен аэропорт, добавил Кузнецов.
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новости - туризм, чукотка, россия, певек, владислав кузнецов, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Чукотка, Россия, Певек, Владислав Кузнецов, Туризм
Чукотка планирует открыть порты для круизных лайнеров

Губернатор Чукотки: регион планирует открыть порты для круизных судов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМыс Дежнева в Чукотском автономном округе
Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Власти Чукотки вместе с Минвостокразвития России хотят внести изменения в перечень портов и пунктов, чтобы круизные суда под иностранными флагами могли заходить в прибрежные села региона, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Кузнецов.
"Все путешественники добираются в округ с помощью авиасообщения. Так как на Чукотку нет дорог, важным для развития туризм в регионе является его круизный сегмент", – сказал Кузнецов.
Для развития отрасли власти Чукотки уже привлекли специалистов и путешественников для разработки "карты туризма", в которую включены точки притяжения гостей, обозначены маршруты.
Кроме того, в округе строят две гостиницы: в самом северном городе РФ Певеке и в поселке Угольные Копи, где расположен аэропорт, добавил Кузнецов.
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ТуризмНовости - ТуризмЧукоткаРоссияПевекВладислав КузнецовТуризм
 
 
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