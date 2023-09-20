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Лавров обсудил с главами МИД стран БРИКС планы российского председательства - РИА Новости, 20.09.2023
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23:03 20.09.2023 (обновлено: 23:12 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/briks-1897674683.html
Лавров обсудил с главами МИД стран БРИКС планы российского председательства
Лавров обсудил с главами МИД стран БРИКС планы российского председательства - РИА Новости, 20.09.2023
Лавров обсудил с главами МИД стран БРИКС планы российского председательства
Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился планами предстоящего российского председательства в БРИКС на встрече министров иностранных дел объединения на полях... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T23:03
2023-09-20T23:12
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сергей лавров
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генеральная ассамблея оон
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился планами предстоящего российского председательства в БРИКС на встрече министров иностранных дел объединения на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в российском дипведомстве. "Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках БРИКС в контексте решений XV саммита объединения 22-24 августа в ЮАР. Сергей Лавров информировал коллег о планах предстоящего российского председательства в объединении. По итогам встречи одобрено совместное коммюнике", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Министры обсудили вопросы повестки дня 78-й сессии Генассамблеи ООН, а также подтвердили настрой на развитие координации в формате БРИКС на международных площадка, сообщили в МИД России. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
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в мире, россия, юар, сергей лавров, брикс, оон, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город)
В мире, Россия, ЮАР, Сергей Лавров, БРИКС, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Нью-Йорк (город)
Лавров обсудил с главами МИД стран БРИКС планы российского председательства

Лавров поделился с главами МИД стран БРИКС планами председательства РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился планами предстоящего российского председательства в БРИКС на встрече министров иностранных дел объединения на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в российском дипведомстве.
"Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках БРИКС в контексте решений XV саммита объединения 22-24 августа в ЮАР. Сергей Лавров информировал коллег о планах предстоящего российского председательства в объединении. По итогам встречи одобрено совместное коммюнике", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Министры обсудили вопросы повестки дня 78-й сессии Генассамблеи ООН, а также подтвердили настрой на развитие координации в формате БРИКС на международных площадка, сообщили в МИД России.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое
25 августа, 08:00
 
В миреРоссияЮАРСергей ЛавровБРИКСООНГенеральная Ассамблея ООННью-Йорк (город)
 
 
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