https://ria.ru/20230920/briks-1897674683.html

Лавров обсудил с главами МИД стран БРИКС планы российского председательства

Лавров обсудил с главами МИД стран БРИКС планы российского председательства - РИА Новости, 20.09.2023

Лавров обсудил с главами МИД стран БРИКС планы российского председательства

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился планами предстоящего российского председательства в БРИКС на встрече министров иностранных дел объединения на полях... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T23:03

2023-09-20T23:03

2023-09-20T23:12

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился планами предстоящего российского председательства в БРИКС на встрече министров иностранных дел объединения на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в российском дипведомстве. "Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках БРИКС в контексте решений XV саммита объединения 22-24 августа в ЮАР. Сергей Лавров информировал коллег о планах предстоящего российского председательства в объединении. По итогам встречи одобрено совместное коммюнике", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Министры обсудили вопросы повестки дня 78-й сессии Генассамблеи ООН, а также подтвердили настрой на развитие координации в формате БРИКС на международных площадка, сообщили в МИД России. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

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