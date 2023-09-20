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Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации, заявил Кирби - РИА Новости, 20.09.2023
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23:30 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/bayden-1897677009.html
Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации, заявил Кирби
Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации, заявил Кирби - РИА Новости, 20.09.2023
Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации, заявил Кирби
Двусторонние переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдут в Белом доме в четверг, администрация США рассчитывает получить данные о нынешней ситуации на РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T23:30
2023-09-20T23:30
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
джон кирби
министерство обороны сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Двусторонние переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдут в Белом доме в четверг, администрация США рассчитывает получить данные о нынешней ситуации на поле боя и заверить Киев в своей поддержке, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Президент ждет встречи, чтобы получить видение ситуации непосредственно от верховного командующего Украины, а также ясно дать понять президенту Зеленскому, что мы будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется, и будем продолжать делать то, что в наших силах, чтобы помочь им достичь успеха в контрнаступлении и после него", - сказал Кирби. По его словам, утром в четверг лидер Украины посетит конгресс США, где встретится с лидерам обеих палат, после чего направится в Пентагон на переговоры с военным руководством США. По информации Кирби, переговоры в Белом доме пройдут во второй половине дня, в районе 15.00 (22.00 мск). "Он (Зеленский) проведет двусторонние переговоры с президентом Байденом в Овальном кабинете, затем пройдет двусторонняя встреча в расширенном формате", - сказал представитель Белого дома. Кирби напомнил, что предстоящие переговоры станут третьим визитом Зеленского в Вашингтон. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, джон кирби, министерство обороны сша, джо байден
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Джон Кирби, Министерство обороны США, Джо Байден
Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации, заявил Кирби

Кирби: Байден рассчитывает услышать от Зеленского данные о текущей ситуации

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Двусторонние переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдут в Белом доме в четверг, администрация США рассчитывает получить данные о нынешней ситуации на поле боя и заверить Киев в своей поддержке, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
"Президент ждет встречи, чтобы получить видение ситуации непосредственно от верховного командующего Украины, а также ясно дать понять президенту Зеленскому, что мы будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется, и будем продолжать делать то, что в наших силах, чтобы помочь им достичь успеха в контрнаступлении и после него", - сказал Кирби.
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По его словам, утром в четверг лидер Украины посетит конгресс США, где встретится с лидерам обеих палат, после чего направится в Пентагон на переговоры с военным руководством США. По информации Кирби, переговоры в Белом доме пройдут во второй половине дня, в районе 15.00 (22.00 мск).
"Он (Зеленский) проведет двусторонние переговоры с президентом Байденом в Овальном кабинете, затем пройдет двусторонняя встреча в расширенном формате", - сказал представитель Белого дома.
Кирби напомнил, что предстоящие переговоры станут третьим визитом Зеленского в Вашингтон.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДжон КирбиМинистерство обороны СШАДжо Байден
 
 
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