https://ria.ru/20230920/ataki-1897536947.html

Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении

Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении - РИА Новости, 20.09.2023

Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении

За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили пять атак украинских штурмовиков на Донецком направлении, заявили в Минобороны. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:12

2023-09-20T14:12

2023-09-20T16:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили пять атак украинских штурмовиков на Донецком направлении, заявили в Минобороны.По информации ведомства, отряды 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ пытались наступать в районе Клещеевки, Веселого и Химика на территории ДНР."Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Смерч", — говорится в сводке.Запорожское и Южнодонецкое направленияНа Запорожском направлении российские войска отразили три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады в районе Чаривного. Там уничтожено около 35 украинских военнослужащих, восемь бронемашин, два автомобиля, американская гаубица М109 Paladin, САУ "Акация", две гаубицы Д-30 и одна Д-20.На Южнодонецком направлении группировка "Восток" отразила атаку штурмовиков из 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении Приютного (Запорожская область), уничтожила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Владимировки (ДНР), а в окрестностях Новодонецкого группу диверсантов из 38-й бригады морской пехоты. Там украинские войска потеряли порядка 135 бойцов, два пикапа и гаубицу "Мста-Б".Краснолиманское, Купянское и Херсонское направленияНа Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР) и нанесла удары по живой силе и технике 63-й механизированной, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Торского и Серебрянского лесничества. Там потери противника составили примерно 70 военнослужащих, две БМП, два пикапа и две гаубицы Д-30.На Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Загоруйковки, Ивановки (Харьковская область), Розовки и Берестового (ЛНР). Украинские войска потеряли не менее 65 человек, два автомобиля, зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger, гаубицу М109 Paladin, две артсистемы М777 (все орудия — производства США), а также гаубицу Д-20. В районе населенного пункта Гатище (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны. На Херсонском направлении в районе Казацкого и островов Алешкинский и Переяславский ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, бронемашина, четыре автомобиля, две артсистемы М777 и одна гаубица Д-30. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах. Поражены командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Петропавловки (ДНР).Истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24м в районе Нововладимировки Николаевской области, а на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области беспилотник поразил украинский истребитель МиГ-29. Силы ПВО перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч", а также 42 беспилотника.

https://ria.ru/20230920/vsu-1897447313.html

https://ria.ru/20230920/klescheevka-1897462673.html

https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114409.html

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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)