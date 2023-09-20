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Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 20.09.2023 (обновлено: 16:49 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/ataki-1897536947.html
Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении
Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении - РИА Новости, 20.09.2023
Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении
За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили пять атак украинских штурмовиков на Донецком направлении, заявили в Минобороны. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:12
2023-09-20T16:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили пять атак украинских штурмовиков на Донецком направлении, заявили в Минобороны.По информации ведомства, отряды 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ пытались наступать в районе Клещеевки, Веселого и Химика на территории ДНР."Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Смерч", — говорится в сводке.Запорожское и Южнодонецкое направленияНа Запорожском направлении российские войска отразили три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады в районе Чаривного. Там уничтожено около 35 украинских военнослужащих, восемь бронемашин, два автомобиля, американская гаубица М109 Paladin, САУ "Акация", две гаубицы Д-30 и одна Д-20.На Южнодонецком направлении группировка "Восток" отразила атаку штурмовиков из 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении Приютного (Запорожская область), уничтожила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Владимировки (ДНР), а в окрестностях Новодонецкого группу диверсантов из 38-й бригады морской пехоты. Там украинские войска потеряли порядка 135 бойцов, два пикапа и гаубицу "Мста-Б".Краснолиманское, Купянское и Херсонское направленияНа Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР) и нанесла удары по живой силе и технике 63-й механизированной, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Торского и Серебрянского лесничества. Там потери противника составили примерно 70 военнослужащих, две БМП, два пикапа и две гаубицы Д-30.На Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Загоруйковки, Ивановки (Харьковская область), Розовки и Берестового (ЛНР). Украинские войска потеряли не менее 65 человек, два автомобиля, зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger, гаубицу М109 Paladin, две артсистемы М777 (все орудия — производства США), а также гаубицу Д-20. В районе населенного пункта Гатище (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны. На Херсонском направлении в районе Казацкого и островов Алешкинский и Переяславский ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, бронемашина, четыре автомобиля, две артсистемы М777 и одна гаубица Д-30. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах. Поражены командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Петропавловки (ДНР).Истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24м в районе Нововладимировки Николаевской области, а на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области беспилотник поразил украинский истребитель МиГ-29. Силы ПВО перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч", а также 42 беспилотника.
https://ria.ru/20230920/vsu-1897447313.html
https://ria.ru/20230920/klescheevka-1897462673.html
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114409.html
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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки отразили пять атак на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск отразили пять атак украинских штурмовиков на Донецком направлении, заявили в Минобороны.
По информации ведомства, отряды 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ пытались наступать в районе Клещеевки, Веселого и Химика на территории ДНР.
"Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Смерч", — говорится в сводке.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Марочко рассказал о тактике ВСУ при попытках штурма на Донецком направлении
Вчера, 09:24

Запорожское и Южнодонецкое направления

На Запорожском направлении российские войска отразили три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады в районе Чаривного. Там уничтожено около 35 украинских военнослужащих, восемь бронемашин, два автомобиля, американская гаубица М109 Paladin, САУ "Акация", две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
На Южнодонецком направлении группировка "Восток" отразила атаку штурмовиков из 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении Приютного (Запорожская область), уничтожила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Владимировки (ДНР), а в окрестностях Новодонецкого группу диверсантов из 38-й бригады морской пехоты.
Там украинские войска потеряли порядка 135 бойцов, два пикапа и гаубицу "Мста-Б".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Российские военные закрепились на высотах на севере Клещеевки
Вчера, 10:17

Краснолиманское, Купянское и Херсонское направления

На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР) и нанесла удары по живой силе и технике 63-й механизированной, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Торского и Серебрянского лесничества. Там потери противника составили примерно 70 военнослужащих, две БМП, два пикапа и две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Загоруйковки, Ивановки (Харьковская область), Розовки и Берестового (ЛНР). Украинские войска потеряли не менее 65 человек, два автомобиля, зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger, гаубицу М109 Paladin, две артсистемы М777 (все орудия — производства США), а также гаубицу Д-20. В районе населенного пункта Гатище (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны.
На Херсонском направлении в районе Казацкого и островов Алешкинский и Переяславский ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, бронемашина, четыре автомобиля, две артсистемы М777 и одна гаубица Д-30.
Кадры выхода троих украинских солдат на российские позиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Боец рассказал, как ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово
19 сентября, 04:47
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах. Поражены командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Петропавловки (ДНР).
Истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24м в районе Нововладимировки Николаевской области, а на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области беспилотник поразил украинский истребитель МиГ-29. Силы ПВО перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч", а также 42 беспилотника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 сентября, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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