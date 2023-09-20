https://ria.ru/20230920/armeniya-1897519999.html

Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС пока не стоит

Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС пока не стоит - РИА Новости, 20.09.2023

Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС пока не стоит

Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС на фоне риторики премьера... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:14

2023-09-20T13:14

2023-09-20T13:14

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никол пашинян

леонид слуцкий (политик)

дмитрий песков

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС на фоне риторики премьера страны Никола Пашиняна пока не стоит. "Пока нет. Пашинян сделал главное, признал Карабах территорией Азербайджана", - сказал Слуцкий журналистам на вопрос о возможности исключения Армении из ЕАЭС. При этом он отметил, что перечеркивать сотрудничество с Арменией рано, поскольку Пашинян - это не вся Армения. Ранее Пашинян в интервью изданию Politico заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван - чьи интересы Москва защитила во время конфликты в Карабахе - больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности. По его словам, российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряня, который обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха. Песков заявил, что российская сторона не принимает такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Он указал, что де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории, и обвинения в адрес Москвы являются абсолютно беспочвенными. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897516984.html

https://ria.ru/20230920/erevan-1897518496.html

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в мире, армения, россия, азербайджан, никол пашинян, леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, евразийский экономический союз, лдпр, politico