Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС пока не стоит - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/armeniya-1897519999.html
Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС пока не стоит
Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС пока не стоит - РИА Новости, 20.09.2023
Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС пока не стоит
Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС на фоне риторики премьера... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:14
2023-09-20T13:14
в мире
армения
россия
азербайджан
никол пашинян
леонид слуцкий (политик)
дмитрий песков
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_c956925cced0262176b3d703007b78b6.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС на фоне риторики премьера страны Никола Пашиняна пока не стоит. "Пока нет. Пашинян сделал главное, признал Карабах территорией Азербайджана", - сказал Слуцкий журналистам на вопрос о возможности исключения Армении из ЕАЭС. При этом он отметил, что перечеркивать сотрудничество с Арменией рано, поскольку Пашинян - это не вся Армения. Ранее Пашинян в интервью изданию Politico заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван - чьи интересы Москва защитила во время конфликты в Карабахе - больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности. По его словам, российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряня, который обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха. Песков заявил, что российская сторона не принимает такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Он указал, что де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории, и обвинения в адрес Москвы являются абсолютно беспочвенными. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897516984.html
https://ria.ru/20230920/erevan-1897518496.html
армения
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_9f5a78d3005005155901a07d9b073b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, азербайджан, никол пашинян, леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, евразийский экономический союз, лдпр, politico
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Никол Пашинян, Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, ЛДПР, Politico
Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС пока не стоит

Слуцкий: вопрос об исключении Армении из ЕАЭС пока не стоит

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что вопрос об исключении Армении из ЕАЭС на фоне риторики премьера страны Никола Пашиняна пока не стоит.
"Пока нет. Пашинян сделал главное, признал Карабах территорией Азербайджана", - сказал Слуцкий журналистам на вопрос о возможности исключения Армении из ЕАЭС.
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Армения и Азербайджан остаются партнерами России, заявили в Кремле
13:04
При этом он отметил, что перечеркивать сотрудничество с Арменией рано, поскольку Пашинян - это не вся Армения.
Ранее Пашинян в интервью изданию Politico заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван - чьи интересы Москва защитила во время конфликты в Карабахе - больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности. По его словам, российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряня, который обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха. Песков заявил, что российская сторона не принимает такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Он указал, что де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории, и обвинения в адрес Москвы являются абсолютно беспочвенными.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Обстановка у здания правительства Армении - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Ереване у здания правительства начали собираться протестующие
13:08
 
В миреАрменияРоссияАзербайджанНикол ПашинянЛеонид Слуцкий (политик)Дмитрий ПесковЕвразийский экономический союзЛДПРPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала