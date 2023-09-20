https://ria.ru/20230920/armeniya-1897422880.html

Блинкен заверил Пашиняна в поддержке суверенитета Армении

Блинкен заверил Пашиняна в поддержке суверенитета Армении - РИА Новости, 20.09.2023

Блинкен заверил Пашиняна в поддержке суверенитета Армении

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и заверил его в полной американской поддержке армянского суверенитета и РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T01:03

2023-09-20T01:03

2023-09-20T01:03

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

энтони блинкен

ситуация в нагорном карабахе

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и заверил его в полной американской поддержке армянского суверенитета и территориальной целостности, сообщил госдепартамент. "Он заявил премьер-министру Пашиняну, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении", - сказано в распространенном пресс-релизе. Блинкен заявил, что США "глубоко обеспокоены" ситуацией в Нагорном Карабахе и призывают Азербайджан к немедленному прекращению военных действий и возвращению к диалогу. Ранее госсекретарь созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ, в свою очередь, призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230920/oon-1897420531.html

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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, энтони блинкен, ситуация в нагорном карабахе