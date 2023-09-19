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Власти Кривого Рога сообщили о взрыве
Власти Кривого Рога сообщили о взрыве - РИА Новости, 19.09.2023
Власти Кривого Рога сообщили о взрыве
Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил телеканалу ТСН о взрыве в городе. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T03:38
2023-09-19T03:38
2023-09-19T03:39
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
александр вилкул
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил телеканалу ТСН о взрыве в городе. "Кривой Рог. Взрыв", - цитирует Вилкула телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, александр вилкул, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Александр Вилкул, Вооруженные силы РФ
Власти Кривого Рога сообщили о взрыве
ТСН: власти Кривого Рога сообщили о взрыве в городе