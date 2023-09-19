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Власти Кривого Рога сообщили о взрыве

Власти Кривого Рога сообщили о взрыве - РИА Новости, 19.09.2023

Власти Кривого Рога сообщили о взрыве

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил телеканалу ТСН о взрыве в городе. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T03:38

2023-09-19T03:38

2023-09-19T03:39

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

александр вилкул

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил телеканалу ТСН о взрыве в городе. "Кривой Рог. Взрыв", - цитирует Вилкула телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

кривой рог

днепропетровская область

украина

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2023

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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, александр вилкул, вооруженные силы рф