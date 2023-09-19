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Путин подписал указ о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда - РИА Новости, 19.09.2023
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13:41 19.09.2023 (обновлено: 17:38 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vyplata-1897231745.html
Путин подписал указ о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда
Путин подписал указ о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда - РИА Новости, 19.09.2023
Путин подписал указ о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:41
2023-09-19T17:38
россия
общество
владимир путин
ленинград
санкт-петербург
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", документ размещен на портале для публикации правовых актов."В связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады постановляю: произвести в декабре 2023 года — январе 2024 года единовременную выплату в размере 50 000 рублей", — говорится в документе.Средства могут получить граждане, находящиеся на территории России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.Порядок выплат определит правительство.Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20230908/kompensatsiya-1894951132.html
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россия, общество, владимир путин, ленинград, санкт-петербург
Россия, Общество, Владимир Путин, Ленинград, Санкт-Петербург
Путин подписал указ о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда

Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", документ размещен на портале для публикации правовых актов.
"В связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады постановляю: произвести в декабре 2023 года — январе 2024 года единовременную выплату в размере 50 000 рублей", — говорится в документе.
Средства могут получить граждане, находящиеся на территории России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Порядок выплат определит правительство.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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