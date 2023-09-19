https://ria.ru/20230919/vyplata-1897231745.html
Путин подписал указ о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда
Путин подписал указ о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда - РИА Новости, 19.09.2023
Путин подписал указ о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:41
2023-09-19T13:41
2023-09-19T17:38
россия
общество
владимир путин
ленинград
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", документ размещен на портале для публикации правовых актов."В связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады постановляю: произвести в декабре 2023 года — январе 2024 года единовременную выплату в размере 50 000 рублей", — говорится в документе.Средства могут получить граждане, находящиеся на территории России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.Порядок выплат определит правительство.Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20230908/kompensatsiya-1894951132.html
россия
ленинград
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, ленинград, санкт-петербург
Россия, Общество, Владимир Путин, Ленинград, Санкт-Петербург
Путин подписал указ о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда
Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ
о единовременной выплате россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", документ размещен на портале для публикации правовых актов.
"В связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады постановляю: произвести в декабре 2023 года — январе 2024 года единовременную выплату в размере 50 000 рублей", — говорится в документе.
Средства могут получить граждане, находящиеся на территории России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Порядок выплат определит правительство.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Блокадники Ленинграда обратились к властям Германии