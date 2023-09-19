https://ria.ru/20230919/vyplata-1897231745.html

Путин подписал указ о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда

Путин подписал указ о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда - РИА Новости, 19.09.2023

Путин подписал указ о выплате блокадникам и освободителям Ленинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:41

2023-09-19T13:41

2023-09-19T17:38

россия

общество

владимир путин

ленинград

санкт-петербург

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", документ размещен на портале для публикации правовых актов."В связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады постановляю: произвести в декабре 2023 года — январе 2024 года единовременную выплату в размере 50 000 рублей", — говорится в документе.Средства могут получить граждане, находящиеся на территории России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.Порядок выплат определит правительство.Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20230908/kompensatsiya-1894951132.html

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россия, общество, владимир путин, ленинград, санкт-петербург