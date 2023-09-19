ВСУ не намерены отказываться от боев зимой, заявили в Пентагоне
Пентагон: ВСУ не намерены отказываться от боев зимой
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не намерены отказываться от боев в зимний период, заявил журналистам во вторник по итогам заседания контактной группы в Рамштайне глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
"Я не видел каки-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму, у них есть стратегическая инициатива продолжать это (контрнаступление)", - сказал Милли журналистам по завершении 15-го заседания контактной группы по Украине, в которой участвовали представители оборонных ведомств 50 стран.
По утверждению генерала, Украина "добилась продолжительно успеха" в контрнаступлении.
"Ситуация замедлилась для обеих сторон сейчас, неудивительно, что контрнаступление идет немного медленнее, чем ожидалось", - сказал Милли.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.