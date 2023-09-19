https://ria.ru/20230919/vsu-1897336217.html

ВСУ не намерены отказываться от боев зимой, заявили в Пентагоне

ВСУ не намерены отказываться от боев зимой, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 19.09.2023

ВСУ не намерены отказываться от боев зимой, заявили в Пентагоне

Вооруженные силы Украины не намерены отказываться от боев в зимний период, заявил журналистам во вторник по итогам заседания контактной группы в Рамштайне глава РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:08

2023-09-19T18:08

2023-09-19T18:08

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не намерены отказываться от боев в зимний период, заявил журналистам во вторник по итогам заседания контактной группы в Рамштайне глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. "Я не видел каки-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму, у них есть стратегическая инициатива продолжать это (контрнаступление)", - сказал Милли журналистам по завершении 15-го заседания контактной группы по Украине, в которой участвовали представители оборонных ведомств 50 стран. По утверждению генерала, Украина "добилась продолжительно успеха" в контрнаступлении. "Ситуация замедлилась для обеих сторон сейчас, неудивительно, что контрнаступление идет немного медленнее, чем ожидалось", - сказал Милли. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230917/kontrastuplenie-1896852205.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

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в мире, украина, россия, сша, марк милли, вооруженные силы украины, владимир путин, пентагон, сергей шойгу