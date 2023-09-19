Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не намерены отказываться от боев зимой, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/vsu-1897336217.html
ВСУ не намерены отказываться от боев зимой, заявили в Пентагоне
ВСУ не намерены отказываться от боев зимой, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 19.09.2023
ВСУ не намерены отказываться от боев зимой, заявили в Пентагоне
Вооруженные силы Украины не намерены отказываться от боев в зимний период, заявил журналистам во вторник по итогам заседания контактной группы в Рамштайне глава РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:08
2023-09-19T18:08
в мире
украина
россия
сша
марк милли
вооруженные силы украины
владимир путин
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не намерены отказываться от боев в зимний период, заявил журналистам во вторник по итогам заседания контактной группы в Рамштайне глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. "Я не видел каки-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму, у них есть стратегическая инициатива продолжать это (контрнаступление)", - сказал Милли журналистам по завершении 15-го заседания контактной группы по Украине, в которой участвовали представители оборонных ведомств 50 стран. По утверждению генерала, Украина "добилась продолжительно успеха" в контрнаступлении. "Ситуация замедлилась для обеих сторон сейчас, неудивительно, что контрнаступление идет немного медленнее, чем ожидалось", - сказал Милли. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230917/kontrastuplenie-1896852205.html
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, марк милли, вооруженные силы украины, владимир путин, пентагон, сергей шойгу
В мире, Украина, Россия, США, Марк Милли, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Пентагон, Сергей Шойгу
ВСУ не намерены отказываться от боев зимой, заявили в Пентагоне

Пентагон: ВСУ не намерены отказываться от боев зимой

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не намерены отказываться от боев в зимний период, заявил журналистам во вторник по итогам заседания контактной группы в Рамштайне глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
"Я не видел каки-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму, у них есть стратегическая инициатива продолжать это (контрнаступление)", - сказал Милли журналистам по завершении 15-го заседания контактной группы по Украине, в которой участвовали представители оборонных ведомств 50 стран.
Генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Пентагон: контрнаступление ВСУ не позволит вернуть потерянные территории
17 сентября, 20:57
По утверждению генерала, Украина "добилась продолжительно успеха" в контрнаступлении.
"Ситуация замедлилась для обеих сторон сейчас, неудивительно, что контрнаступление идет немного медленнее, чем ожидалось", - сказал Милли.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
12 сентября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияСШАМарк МиллиВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинПентагонСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала