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Глава МАГАТЭ планирует встретиться с российской делегацией на ГА ООН - РИА Новости, 19.09.2023
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22:10 19.09.2023 (обновлено: 22:19 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vstrecha-1897404855.html
Глава МАГАТЭ планирует встретиться с российской делегацией на ГА ООН
Глава МАГАТЭ планирует встретиться с российской делегацией на ГА ООН - РИА Новости, 19.09.2023
Глава МАГАТЭ планирует встретиться с российской делегацией на ГА ООН
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует в среду, 20 сентября, провести встречу с делегацией РФ в рамках Генеральной ассамблеи ООН. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T22:10
2023-09-19T22:19
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генеральная ассамблея оон
в мире
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украина
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует в среду, 20 сентября, провести встречу с делегацией РФ в рамках Генеральной ассамблеи ООН."Да, конечно. Завтра", - заявил он РИА Новости, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с делегацией РФ в рамках ГА ООН.Гросси добавил, что во вторник уже провел встречу с представителем Украины.Ранее в интервью РИА Новости Гросси заявил, что планирует на этой неделе встретиться с делегациями России и Украины на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html
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магатэ, оон, генеральная ассамблея оон, в мире, россия, украина, рафаэль гросси, запорожская аэс
МАГАТЭ, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире, Россия, Украина, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
Глава МАГАТЭ планирует встретиться с российской делегацией на ГА ООН

Гросси планирует встретиться с российской делегацией на ГА ООН 20 сентября

© AP Photo / Heinz-Peter BaderГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует в среду, 20 сентября, провести встречу с делегацией РФ в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
"Да, конечно. Завтра", - заявил он РИА Новости, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с делегацией РФ в рамках ГА ООН.
Гросси добавил, что во вторник уже провел встречу с представителем Украины.
Ранее в интервью РИА Новости Гросси заявил, что планирует на этой неделе встретиться с делегациями России и Украины на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС.
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МАГАТЭООНГенеральная Ассамблея ООНВ миреРоссияУкраинаРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
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