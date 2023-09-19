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Глава МАГАТЭ планирует встретиться с российской делегацией на ГА ООН

Глава МАГАТЭ планирует встретиться с российской делегацией на ГА ООН - РИА Новости, 19.09.2023

Глава МАГАТЭ планирует встретиться с российской делегацией на ГА ООН

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует в среду, 20 сентября, провести встречу с делегацией РФ в рамках Генеральной ассамблеи ООН. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T22:10

2023-09-19T22:10

2023-09-19T22:19

магатэ

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ООН, 19 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует в среду, 20 сентября, провести встречу с делегацией РФ в рамках Генеральной ассамблеи ООН."Да, конечно. Завтра", - заявил он РИА Новости, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с делегацией РФ в рамках ГА ООН.Гросси добавил, что во вторник уже провел встречу с представителем Украины.Ранее в интервью РИА Новости Гросси заявил, что планирует на этой неделе встретиться с делегациями России и Украины на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html

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