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Патрушев: Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре - РИА Новости, 19.09.2023
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11:57 19.09.2023 (обновлено: 13:32 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/vstrecha-1897168301.html
Патрушев: Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре
Патрушев: Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре - РИА Новости, 19.09.2023
Патрушев: Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре
В России ждут встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в октябре в Пекине, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на встрече c членом Политбюро ЦК РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:57
2023-09-19T13:32
си цзиньпин
китай
пекин
владимир путин
в мире
николай патрушев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В России ждут встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в октябре в Пекине, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на встрече c членом Политбюро ЦК КПК Ван И."В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь", — сообщил Патрушев.Он отметил, что подходы России и Китая к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. Речь идет и о фундаментальном принципе равной и неделимой безопасности.Кроме того, Москва поддерживает Пекин по вопросам Тайваня, Синцзяна, Тибета и Гонконга, подчеркнул Патрушев.О том, что у Владимира Путина до конца года могут пройти переговоры с Си Цзиньпином, на минувшей неделе сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В последний раз лидеры России и Китая встречались в Москве в марте. Си Цзиньпин посетил столицу с государственным визитом, это была его первая международная поездка после переизбрания на высший пост.
https://ria.ru/20230712/kitay-1883674170.html
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си цзиньпин, китай, пекин, владимир путин, в мире, николай патрушев
Си Цзиньпин, Китай, Пекин, Владимир Путин, В мире, Николай Патрушев
Патрушев: Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре

Патрушев: РФ рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина в КНР в октябре

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В России ждут встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в октябре в Пекине, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на встрече c членом Политбюро ЦК КПК Ван И.
«
"В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь", — сообщил Патрушев.
Он отметил, что подходы России и Китая к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. Речь идет и о фундаментальном принципе равной и неделимой безопасности.
Кроме того, Москва поддерживает Пекин по вопросам Тайваня, Синцзяна, Тибета и Гонконга, подчеркнул Патрушев.
О том, что у Владимира Путина до конца года могут пройти переговоры с Си Цзиньпином, на минувшей неделе сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В последний раз лидеры России и Китая встречались в Москве в марте. Си Цзиньпин посетил столицу с государственным визитом, это была его первая международная поездка после переизбрания на высший пост.
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