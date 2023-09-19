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Патрушев: Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре

Патрушев: Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре - РИА Новости, 19.09.2023

Патрушев: Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре

В России ждут встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в октябре в Пекине, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на встрече c членом Политбюро ЦК РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:57

2023-09-19T11:57

2023-09-19T13:32

си цзиньпин

китай

пекин

владимир путин

в мире

николай патрушев

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В России ждут встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в октябре в Пекине, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на встрече c членом Политбюро ЦК КПК Ван И."В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь", — сообщил Патрушев.Он отметил, что подходы России и Китая к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. Речь идет и о фундаментальном принципе равной и неделимой безопасности.Кроме того, Москва поддерживает Пекин по вопросам Тайваня, Синцзяна, Тибета и Гонконга, подчеркнул Патрушев.О том, что у Владимира Путина до конца года могут пройти переговоры с Си Цзиньпином, на минувшей неделе сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В последний раз лидеры России и Китая встречались в Москве в марте. Си Цзиньпин посетил столицу с государственным визитом, это была его первая международная поездка после переизбрания на высший пост.

https://ria.ru/20230712/kitay-1883674170.html

китай

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