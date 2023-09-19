https://ria.ru/20230919/veschanie-1897242749.html
Радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России, заявил Киселев
Радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России, заявил Киселев - РИА Новости, 19.09.2023
Радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России, заявил Киселев
Радио Sputnik расширяет свое вещание в России, радиостанции есть уже в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах, радио может открыться и в новых... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:11
2023-09-19T14:11
2023-09-19T14:11
общество
россия
санкт-петербург
дмитрий киселев
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877092415_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_6f2b504033c7e4b2d46f29ba9002cb26.jpg
СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Радио Sputnik расширяет свое вещание в России, радиостанции есть уже в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах, радио может открыться и в новых регионах, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мы были первыми, кто вошли на новые территории, например в Крым, мы первое СМИ, государственное, которое открыли там свое представительство, открыли вещание. Потом радио Sputnik вещало долгое время только в интернете, а пару лет назад даже меньше, когда прекратило свое существование "Эхо Москвы", то мы приняли участие в конкурсе на частоты и победили, и сейчас радио Sputnik расширяет свое присутствие в городах России", - сказал Киселев на форуме "Вся Россия-2023". По его словам, радио Sputnik недавно появились в Петербурге, в Калининграде, в Екатеринбурге. "Мы уже исчисляемся десятками, для нас это большой технический вызов и обязательно придем с большой широкой программой в Донбасс", - заключил Киселев.
https://ria.ru/20230918/sputnik-1897041209.html
россия
санкт-петербург
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877092415_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_621235cb7966f4581a743570363e6327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкт-петербург, дмитрий киселев, екатеринбург
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Киселев, Екатеринбург
Радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России, заявил Киселев
Киселев: радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России
СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Радио Sputnik расширяет свое вещание в России, радиостанции есть уже в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах, радио может открыться и в новых регионах, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Мы были первыми, кто вошли на новые территории, например в Крым, мы первое СМИ, государственное, которое открыли там свое представительство, открыли вещание. Потом радио Sputnik вещало долгое время только в интернете, а пару лет назад даже меньше, когда прекратило свое существование "Эхо Москвы", то мы приняли участие в конкурсе на частоты и победили, и сейчас радио Sputnik расширяет свое присутствие в городах России", - сказал Киселев на форуме "Вся Россия-2023".
Университет из Таиланда впервые стал участником SputnikPro
По его словам, радио Sputnik недавно появились в Петербурге, в Калининграде
, в Екатеринбурге.
"Мы уже исчисляемся десятками, для нас это большой технический вызов и обязательно придем с большой широкой программой в Донбасс", - заключил Киселев.