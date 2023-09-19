https://ria.ru/20230919/veschanie-1897242749.html

Радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России, заявил Киселев

Радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России, заявил Киселев - РИА Новости, 19.09.2023

Радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России, заявил Киселев

Радио Sputnik расширяет свое вещание в России, радиостанции есть уже в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах, радио может открыться и в новых... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:11

2023-09-19T14:11

2023-09-19T14:11

общество

россия

санкт-петербург

дмитрий киселев

екатеринбург

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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Радио Sputnik расширяет свое вещание в России, радиостанции есть уже в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах, радио может открыться и в новых регионах, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мы были первыми, кто вошли на новые территории, например в Крым, мы первое СМИ, государственное, которое открыли там свое представительство, открыли вещание. Потом радио Sputnik вещало долгое время только в интернете, а пару лет назад даже меньше, когда прекратило свое существование "Эхо Москвы", то мы приняли участие в конкурсе на частоты и победили, и сейчас радио Sputnik расширяет свое присутствие в городах России", - сказал Киселев на форуме "Вся Россия-2023". По его словам, радио Sputnik недавно появились в Петербурге, в Калининграде, в Екатеринбурге. "Мы уже исчисляемся десятками, для нас это большой технический вызов и обязательно придем с большой широкой программой в Донбасс", - заключил Киселев.

https://ria.ru/20230918/sputnik-1897041209.html

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общество, россия, санкт-петербург, дмитрий киселев, екатеринбург