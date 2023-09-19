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Радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России, заявил Киселев - РИА Новости, 19.09.2023
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14:11 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/veschanie-1897242749.html
Радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России, заявил Киселев
Радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России, заявил Киселев - РИА Новости, 19.09.2023
Радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России, заявил Киселев
Радио Sputnik расширяет свое вещание в России, радиостанции есть уже в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах, радио может открыться и в новых... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:11
2023-09-19T14:11
общество
россия
санкт-петербург
дмитрий киселев
екатеринбург
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Радио Sputnik расширяет свое вещание в России, радиостанции есть уже в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах, радио может открыться и в новых регионах, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мы были первыми, кто вошли на новые территории, например в Крым, мы первое СМИ, государственное, которое открыли там свое представительство, открыли вещание. Потом радио Sputnik вещало долгое время только в интернете, а пару лет назад даже меньше, когда прекратило свое существование "Эхо Москвы", то мы приняли участие в конкурсе на частоты и победили, и сейчас радио Sputnik расширяет свое присутствие в городах России", - сказал Киселев на форуме "Вся Россия-2023". По его словам, радио Sputnik недавно появились в Петербурге, в Калининграде, в Екатеринбурге. "Мы уже исчисляемся десятками, для нас это большой технический вызов и обязательно придем с большой широкой программой в Донбасс", - заключил Киселев.
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общество, россия, санкт-петербург, дмитрий киселев, екатеринбург
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Киселев, Екатеринбург
Радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России, заявил Киселев

Киселев: радио Sputnik расширяет свое вещание в новые регионы России

© Sputnik / Рамиль СитдиковМикрофон в студии радио Sputnik
Микрофон в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Микрофон в студии радио Sputnik. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Радио Sputnik расширяет свое вещание в России, радиостанции есть уже в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах, радио может открыться и в новых регионах, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Мы были первыми, кто вошли на новые территории, например в Крым, мы первое СМИ, государственное, которое открыли там свое представительство, открыли вещание. Потом радио Sputnik вещало долгое время только в интернете, а пару лет назад даже меньше, когда прекратило свое существование "Эхо Москвы", то мы приняли участие в конкурсе на частоты и победили, и сейчас радио Sputnik расширяет свое присутствие в городах России", - сказал Киселев на форуме "Вся Россия-2023".
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По его словам, радио Sputnik недавно появились в Петербурге, в Калининграде, в Екатеринбурге.
"Мы уже исчисляемся десятками, для нас это большой технический вызов и обязательно придем с большой широкой программой в Донбасс", - заключил Киселев.
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургДмитрий КиселевЕкатеринбург
 
 
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