https://ria.ru/20230919/venesuela-1897268925.html

Венесуэла планирует открыть туристическое представительство в Москве

Венесуэла планирует открыть туристическое представительство в Москве - РИА Новости, 19.09.2023

Венесуэла планирует открыть туристическое представительство в Москве

Власти Венесуэлы начали активно продвигать отдых в стране на российском рынке и открыть представительство в Москве, а отечественные туроператоры рассказали,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:45

2023-09-19T17:45

2023-09-19T17:45

туризм

туризм

новости - туризм

венесуэла

москва

боливар (венесуэла)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Власти Венесуэлы начали активно продвигать отдых в стране на российском рынке и открыть представительство в Москве, а отечественные туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в эту южноамериканскую страну, сообщает АТОР.Для укрепления своих позиций на российском рынке республика в ближайшее время намерена открыть в Москве туристическое представительство. Офис будет оказывать информационную поддержку путешественникам, рекомендовать отдых не только на острове Маргарита, но и в других районах страны — заповеднике Канайма в штате Боливар, где расположен Анхель — самый высокий водопад в мире. В штате Мерида можно прокатиться по самой высокой канатной дороге в мире, а на архипелаг Лос-Рокес туристы отправляются, чтобы увидеть одни из самых красивых пляжей на планете.Участники рынка говорят, что спрос на туры в Венесуэлу стабилен, рейсы летят загруженными. Глубина продаж достигает апреля 2024 года.Минимальная стоимость отдыха на начало октября — 200 тысяч рублей на двоих за 11 дней. Перелет включен, проживание — в "трешке" с завтраками. Добавив 25 тысяч рублей можно остановиться в "пятерке". За 250 тысяч рублей в гостинице такой категории предлагают уже пользоваться системой "все включено".Сейчас в Венесуэлу из РФ летает Nordwind Airlines и Conviasa. Виза россиянам не нужна.

https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html

венесуэла

москва

боливар (венесуэла)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, венесуэла, москва, боливар (венесуэла), ассоциация туроператоров россии (атор)