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Венесуэла планирует открыть туристическое представительство в Москве - РИА Новости, 19.09.2023
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Туризм
 
17:45 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/venesuela-1897268925.html
Венесуэла планирует открыть туристическое представительство в Москве
Венесуэла планирует открыть туристическое представительство в Москве - РИА Новости, 19.09.2023
Венесуэла планирует открыть туристическое представительство в Москве
Власти Венесуэлы начали активно продвигать отдых в стране на российском рынке и открыть представительство в Москве, а отечественные туроператоры рассказали,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:45
2023-09-19T17:45
туризм
туризм
новости - туризм
венесуэла
москва
боливар (венесуэла)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Власти Венесуэлы начали активно продвигать отдых в стране на российском рынке и открыть представительство в Москве, а отечественные туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в эту южноамериканскую страну, сообщает АТОР.Для укрепления своих позиций на российском рынке республика в ближайшее время намерена открыть в Москве туристическое представительство. Офис будет оказывать информационную поддержку путешественникам, рекомендовать отдых не только на острове Маргарита, но и в других районах страны — заповеднике Канайма в штате Боливар, где расположен Анхель — самый высокий водопад в мире. В штате Мерида можно прокатиться по самой высокой канатной дороге в мире, а на архипелаг Лос-Рокес туристы отправляются, чтобы увидеть одни из самых красивых пляжей на планете.Участники рынка говорят, что спрос на туры в Венесуэлу стабилен, рейсы летят загруженными. Глубина продаж достигает апреля 2024 года.Минимальная стоимость отдыха на начало октября — 200 тысяч рублей на двоих за 11 дней. Перелет включен, проживание — в "трешке" с завтраками. Добавив 25 тысяч рублей можно остановиться в "пятерке". За 250 тысяч рублей в гостинице такой категории предлагают уже пользоваться системой "все включено".Сейчас в Венесуэлу из РФ летает Nordwind Airlines и Conviasa. Виза россиянам не нужна.
https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html
венесуэла
москва
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туризм, новости - туризм, венесуэла, москва, боливар (венесуэла), ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Москва, Боливар (Венесуэла), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Венесуэла планирует открыть туристическое представительство в Москве

АТОР: Венесуэла начала активно продвигаться на российском туристическом рынке

CC0 / Wilfredor / Серфер на пляже Эль Яке на острове Маргарита
Серфер на пляже Эль Яке на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
CC0 / Wilfredor /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Власти Венесуэлы начали активно продвигать отдых в стране на российском рынке и открыть представительство в Москве, а отечественные туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в эту южноамериканскую страну, сообщает АТОР.
Для укрепления своих позиций на российском рынке республика в ближайшее время намерена открыть в Москве туристическое представительство. Офис будет оказывать информационную поддержку путешественникам, рекомендовать отдых не только на острове Маргарита, но и в других районах страны — заповеднике Канайма в штате Боливар, где расположен Анхель — самый высокий водопад в мире.
В штате Мерида можно прокатиться по самой высокой канатной дороге в мире, а на архипелаг Лос-Рокес туристы отправляются, чтобы увидеть одни из самых красивых пляжей на планете.
Участники рынка говорят, что спрос на туры в Венесуэлу стабилен, рейсы летят загруженными. Глубина продаж достигает апреля 2024 года.
Минимальная стоимость отдыха на начало октября — 200 тысяч рублей на двоих за 11 дней. Перелет включен, проживание — в "трешке" с завтраками. Добавив 25 тысяч рублей можно остановиться в "пятерке". За 250 тысяч рублей в гостинице такой категории предлагают уже пользоваться системой "все включено".
Сейчас в Венесуэлу из РФ летает Nordwind Airlines и Conviasa. Виза россиянам не нужна.
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Куда лететь россиянам: туры на остров Маргарита в Венесуэле
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмВенесуэлаМоскваБоливар (Венесуэла)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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