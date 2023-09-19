https://ria.ru/20230919/venesuela-1897268925.html
Венесуэла планирует открыть туристическое представительство в Москве
Венесуэла планирует открыть туристическое представительство в Москве - РИА Новости, 19.09.2023
Венесуэла планирует открыть туристическое представительство в Москве
Власти Венесуэлы начали активно продвигать отдых в стране на российском рынке и открыть представительство в Москве, а отечественные туроператоры рассказали,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:45
2023-09-19T17:45
2023-09-19T17:45
туризм
туризм
новости - туризм
венесуэла
москва
боливар (венесуэла)
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755347130_0:89:1133:726_1920x0_80_0_0_ac60917d3609a2b7dc2124f7536f8b70.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Власти Венесуэлы начали активно продвигать отдых в стране на российском рынке и открыть представительство в Москве, а отечественные туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в эту южноамериканскую страну, сообщает АТОР.Для укрепления своих позиций на российском рынке республика в ближайшее время намерена открыть в Москве туристическое представительство. Офис будет оказывать информационную поддержку путешественникам, рекомендовать отдых не только на острове Маргарита, но и в других районах страны — заповеднике Канайма в штате Боливар, где расположен Анхель — самый высокий водопад в мире. В штате Мерида можно прокатиться по самой высокой канатной дороге в мире, а на архипелаг Лос-Рокес туристы отправляются, чтобы увидеть одни из самых красивых пляжей на планете.Участники рынка говорят, что спрос на туры в Венесуэлу стабилен, рейсы летят загруженными. Глубина продаж достигает апреля 2024 года.Минимальная стоимость отдыха на начало октября — 200 тысяч рублей на двоих за 11 дней. Перелет включен, проживание — в "трешке" с завтраками. Добавив 25 тысяч рублей можно остановиться в "пятерке". За 250 тысяч рублей в гостинице такой категории предлагают уже пользоваться системой "все включено".Сейчас в Венесуэлу из РФ летает Nordwind Airlines и Conviasa. Виза россиянам не нужна.
https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html
венесуэла
москва
боливар (венесуэла)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755347130_0:0:978:733_1920x0_80_0_0_4a943640fae572efd0c5e18edcc1e327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, венесуэла, москва, боливар (венесуэла), ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Москва, Боливар (Венесуэла), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Венесуэла планирует открыть туристическое представительство в Москве
АТОР: Венесуэла начала активно продвигаться на российском туристическом рынке