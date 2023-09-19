https://ria.ru/20230919/unichtozhenie-1897280437.html

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении РЛС ВС Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении РЛС ВС Армении - РИА Новости, 19.09.2023

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении РЛС ВС Армении

Минобороны Азербайджана утверждает, что уничтожило в Карабахе РЛС ВС Армении в месте, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:57

2023-09-19T15:57

2023-09-19T16:35

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

мария захарова

владимир путин

баку

в мире

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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана утверждает, что уничтожило в Карабахе РЛС ВС Армении в месте, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент."Девятнадцатого сентября в направлении Ходжавендского района на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, точным огнем подразделений азербайджанской армии была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) P-18 вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.В Минобороны Азербайджана также заявили, что проинформировали о начале операции командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что информация в СМИ о том, что Азербайджан якобы заранее предупредил российских миротворцев об "операции" в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности: на самом деле информация о начале "операции" была доведена за несколько минут до начала боевых действий.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://radiosputnik.ria.ru/20230915/gumpomosch-1896520864.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

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армения

баку

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азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян, мария захарова, владимир путин, баку, в мире