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Финал конкурса "Учитель года России – 2023" стартует 22 сентября
Финал конкурса "Учитель года России – 2023" стартует 22 сентября - РИА Новости, 19.09.2023
Финал конкурса "Учитель года России – 2023" стартует 22 сентября
Финал самого масштабного профессионального конкурса страны в сфере образования "Учитель года России - 2023" стартует 22 сентября в Подмосковье. Открытие... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:16
2023-09-19T16:16
2023-09-19T16:16
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Финал самого масштабного профессионального конкурса страны в сфере образования "Учитель года России - 2023" стартует 22 сентября в Подмосковье. Открытие состоится в Доме правительства Московской области. "Стартует финальный этап самого авторитетного конкурса российской системы образования. Дополнительной мотивацией в Год педагога и наставника станет денежное поощрение, которое будет выплачиваться победителям и призерам конкурса "Учитель года России". Традиционно среди педагогов, победивших на региональном этапе, есть как совсем молодые, так и опытные представители профессии. Примечательно, что большинство участников финала – классные руководители. Уверен, ваши ученики верят в вас и будут поддерживать. Помните, что вы – уже победители", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.В Год педагога и наставника Всероссийский конкурс "Учитель года России – 2023" проводится в 34-й раз. Отборочные соревнования проходили во всех регионах России. В финал вышли 90 лучших учителей из всех регионов страны, включая педагогов из четырех новых регионов и победителя конкурса "Учитель года заграншкол МИД России – 2023"."Лучшие учителя – всегда новаторы. Чтобы ребята выходили с твоего урока воодушевленными, с новыми знаниями и эмоциями, важно самому постоянно быть в поиске современных методик и знаний, расти профессионально. Конкурс "Учитель года России" выявляет и объединяет творчески работающих педагогов, дает мощную синергию для всей системы образования. В Подмосковье мы это особенно ощущаем – наши финалисты и победители делятся своим опытом с коллегами, мотивируют их и вдохновляют. Вдвойне приятно, что в этом году финал Всероссийского конкурса проходит в Московской области, и мы принимаем лучших из лучших. Сделаем всё возможное, чтобы событие прошло на высоком уровне, а профессия учителя стала еще более востребованной и почетной, – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. – Педагоги из Подмосковья становились абсолютными победителями конкурса в 2012, 2013, 2022 годах и почти всегда входят в пятерку лучших учителей Российской Федерации. Надеемся, что и в этот раз мы покажем достойный результат".Из 90 участников финальных испытаний 69 являются классными руководителями, а 8 человек имеют ученую степень "кандидат наук".Как и в прошлом году в числе финалистов преобладают учителя истории и обществознания, русского языка и литературы, английского языка.Финальный этап пройдет в два тура. В первом участники пройдут три конкурсных испытания: "Разговор со школьниками", "Педагогический диктант" и "Урок". Пятнадцать конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, объявляются лауреатами конкурса и становятся участниками второго тура.Во втором туре лауреатов ждет также три испытания: "Мастер-класс", "Вопрос учителю года" и "Слово учителю". В них определятся призеры и победитель конкурса.Все конкурсные испытания пройдут в Московской области, где живет и работает победитель конкурса "Учитель года России" 2022 года, учитель истории Дмитрий Лутовинов. Церемония награждения состоится в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце 5 октября.Организаторами конкурса выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Профессиональный союз работников народного образования и науки РФ, АО "Издательский дом "Учительская газета".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Финал самого масштабного профессионального конкурса страны в сфере образования "Учитель года России - 2023" стартует 22 сентября в Подмосковье. Открытие состоится в Доме правительства Московской области.
"Стартует финальный этап самого авторитетного конкурса российской системы образования. Дополнительной мотивацией в Год педагога и наставника станет денежное поощрение, которое будет выплачиваться победителям и призерам конкурса "Учитель года России". Традиционно среди педагогов, победивших на региональном этапе, есть как совсем молодые, так и опытные представители профессии. Примечательно, что большинство участников финала – классные руководители. Уверен, ваши ученики верят в вас и будут поддерживать. Помните, что вы – уже победители", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
В Год педагога и наставника Всероссийский конкурс "Учитель года России – 2023" проводится в 34-й раз. Отборочные соревнования проходили во всех регионах России. В финал вышли 90 лучших учителей из всех регионов страны, включая педагогов из четырех новых регионов и победителя конкурса "Учитель года заграншкол МИД России – 2023".
"Лучшие учителя – всегда новаторы. Чтобы ребята выходили с твоего урока воодушевленными, с новыми знаниями и эмоциями, важно самому постоянно быть в поиске современных методик и знаний, расти профессионально. Конкурс "Учитель года России" выявляет и объединяет творчески работающих педагогов, дает мощную синергию для всей системы образования. В Подмосковье мы это особенно ощущаем – наши финалисты и победители делятся своим опытом с коллегами, мотивируют их и вдохновляют. Вдвойне приятно, что в этом году финал Всероссийского конкурса проходит в Московской области, и мы принимаем лучших из лучших. Сделаем всё возможное, чтобы событие прошло на высоком уровне, а профессия учителя стала еще более востребованной и почетной, – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. – Педагоги из Подмосковья становились абсолютными победителями конкурса в 2012, 2013, 2022 годах и почти всегда входят в пятерку лучших учителей Российской Федерации. Надеемся, что и в этот раз мы покажем достойный результат".
Из 90 участников финальных испытаний 69 являются классными руководителями, а 8 человек имеют ученую степень "кандидат наук".
Как и в прошлом году в числе финалистов преобладают учителя истории и обществознания, русского языка и литературы, английского языка.
Финальный этап пройдет в два тура. В первом участники пройдут три конкурсных испытания: "Разговор со школьниками", "Педагогический диктант" и "Урок". Пятнадцать конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, объявляются лауреатами конкурса и становятся участниками второго тура.
Во втором туре лауреатов ждет также три испытания: "Мастер-класс", "Вопрос учителю года" и "Слово учителю". В них определятся призеры и победитель конкурса.
Все конкурсные испытания пройдут в Московской области, где живет и работает победитель конкурса "Учитель года России" 2022 года, учитель истории Дмитрий Лутовинов. Церемония награждения состоится в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце 5 октября.
Организаторами конкурса выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Профессиональный союз работников народного образования и науки РФ, АО "Издательский дом "Учительская газета".