В Баку опровергли информацию об обстреле Степанакерта
МО Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле Степанакерта
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло информацию, распространенную в армянском сегменте социальных сетей, относительно обстрела города Степанакерт азербайджанскими вооруженными силами из реактивной системы залпового огня "Град".
"Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы обстреле города Ханкенди (Степанакерт) нашими (азербайджанскими) вооруженными силами из реактивной системы залпового огня "Град", полностью ложна. Мы категорически опровергаем эту распространяемую информацию", - говорится в сообщении.
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией, заявив, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь, и продолжить переговоры.
В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.