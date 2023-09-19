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Марочко заявил о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897119291.html
Марочко заявил о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки
Марочко заявил о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки - РИА Новости, 19.09.2023
Марочко заявил о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки
Киев несет большие потери у населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка под Артемовском, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T07:33
2023-09-19T07:33
специальная военная операция на украине
клещеевка
украина
киев
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Киев несет большие потери у населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка под Артемовском, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Штурмовые действия вооруженных формирований Украины в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка для украинских боевиков оборачиваются большими потерями как в живой силе, так и технике", - заявил Марочко. Он пояснил, что, согласно перехваченным данным, при каждом штурме подразделения украинских силовиков теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными. "Среди техники наибольшее количество потерь составляет легковые автомобили и броневики, используемые для транспортировки личного состава и перевозки БК", - дополнил собеседник агентства. В понедельник в Минобороны РФ заявили, что войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении около 250 военнослужащих. В оборонном ведомстве уточнили, что подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией на донецком направлении отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897116818.html
клещеевка
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клещеевка, украина, киев, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Украина, Киев, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Марочко заявил о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки

Марочко: ВСУ несут большие потери у Клещеевки и Андреевки в ДНР

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Киев несет большие потери у населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка под Артемовском, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Штурмовые действия вооруженных формирований Украины в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка для украинских боевиков оборачиваются большими потерями как в живой силе, так и технике", - заявил Марочко.
Он пояснил, что, согласно перехваченным данным, при каждом штурме подразделения украинских силовиков теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными.
"Среди техники наибольшее количество потерь составляет легковые автомобили и броневики, используемые для транспортировки личного состава и перевозки БК", - дополнил собеседник агентства.
В понедельник в Минобороны РФ заявили, что войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении около 250 военнослужащих. В оборонном ведомстве уточнили, что подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией на донецком направлении отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное Донецкой Народной Республики.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Вчера, 06:06
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаУкраинаКиевАндрей МарочкоБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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