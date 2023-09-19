https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897119291.html

Марочко заявил о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки

Марочко заявил о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки - РИА Новости, 19.09.2023

Марочко заявил о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки

Киев несет большие потери у населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка под Артемовском, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T07:33

2023-09-19T07:33

2023-09-19T07:33

специальная военная операция на украине

клещеевка

украина

киев

андрей марочко

безопасность

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Киев несет большие потери у населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка под Артемовском, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Штурмовые действия вооруженных формирований Украины в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка для украинских боевиков оборачиваются большими потерями как в живой силе, так и технике", - заявил Марочко. Он пояснил, что, согласно перехваченным данным, при каждом штурме подразделения украинских силовиков теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными. "Среди техники наибольшее количество потерь составляет легковые автомобили и броневики, используемые для транспортировки личного состава и перевозки БК", - дополнил собеседник агентства. В понедельник в Минобороны РФ заявили, что войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении около 250 военнослужащих. В оборонном ведомстве уточнили, что подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией на донецком направлении отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897116818.html

клещеевка

украина

киев

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клещеевка, украина, киев, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины