https://ria.ru/20230919/smi-1897129023.html

Эрдоган резко ответил журналистке американского СМИ

Эрдоган резко ответил журналистке американского СМИ - РИА Новости, 19.09.2023

Эрдоган резко ответил журналистке американского СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство журналистке американского телеканала PBS Амне Наваз, которая неоднократно пыталась его перебить,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:41

2023-09-19T09:41

2023-09-19T19:05

в мире

турция

сша

стамбул

реджеп тайип эрдоган

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897364898_24:0:2532:1411_1920x0_80_0_0_5a4ce58b71be7e3463b54d63b7259cae.jpg

АНКАРА, 19 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство журналистке американского телеканала PBS Амне Наваз, которая неоднократно пыталась его перебить, когда он отвечал на вопрос про правозащитника Османа Кавалу. "Почему это вас так беспокоит? Турция — правовое государство. В правовом государстве такие решения принимает судебная власть. Если судебная власть приняла решение в этом направлении, то давайте уважать это решение судебной власти. Я не могу говорить от имени судебной власти. Этот человек, которого вы упомянули (Кавала. — Прим. ред.), был финансистом протестов", — сказал Эрдоган. Президент Турции резко выразил недовольство журналистке, пытавшейся неоднократно перебить его. "Вы не имеете права перебивать. Вы будете уважать, вы будете уважать решение судебных органов", — подчеркнул турецкий лидер. Кавала — известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса. В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. Ранее суд приговорил Кавалу к пожизненному заключению. Ранее посольства десяти стран — Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США — выступили с призывом к Турции освободить Кавалу, который обвиняется в причастности к попытке свержения правительства. МИД Турции вызвал послов этих стран и напомнил о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим Эрдоган заявил, что дал указание объявить этих послов персонами нон грата. В конце октября посольство США в Турции заявило, что не вмешивается во внутренние дела других стран. Его примеру последовали остальные посольства. В результате Эрдоган назвал инцидент исчерпанным. Госдеп США позже заявил, что США выражают глубокую озабоченность пожизненным приговором Кавале, а также призывают к его освобождению.

https://ria.ru/20230919/erdogan-1897116100.html

https://ria.ru/20230919/erdogan-1897115806.html

турция

сша

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сша, стамбул, реджеп тайип эрдоган, государственный департамент сша