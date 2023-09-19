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Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку - РИА Новости, 19.09.2023
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Туризм
 
12:53 19.09.2023 (обновлено: 13:55 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/shri-lanka-1897188670.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку - РИА Новости, 19.09.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку и объяснили, как можно существенно сэкономить, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:53
2023-09-19T13:55
туризм
туризм
новости - туризм
шри-ланка
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку и объяснили, как можно существенно сэкономить, сообщает АТОР.Высокий сезон на Шри-Ланке начинается в ноябре, цены в пляжных отелях поднимутся на треть от летних. В некоторых местах размещения разница может составлять и 70 процентов, рассказали в "Русском Экспрессе".В SpaceTravel подсчитали, что недельный отдых с перелетом регулярным рейсом в "пятерке" в середине ноября стоит от 191 тысячи рублей на двоих. Через месяц — уже от 237 тысяч рублей, а на новогодние праздники — от 384 тысяч. Потому, если поторопиться, в ближайший месяц можно устроить себе каникулы, существенно сэкономив.В октябре минимальная стоимость путевки на 11 ночей с чартерным перелетом и проживанием в "трешке" — 160 тысяч рублей на двоих, в "пятерке"— 186 тысяч рублей. Отдых по системе все включено увеличивает эти расходы на 60 тысяч рублей.Сейчас на Шри-Ланку трижды в неделю летает "Аэрофлот". Перелет из Москвы занимает около девяти часов.Россиянам для въезда на Шри-Ланку необходимо электронное туристическое разрешение (ЕТА). Оно оформляется заранее, стоит около 50 долларов и оплачивается онлайн с карты иностранного банка. Также можно получить визу в аэропорту по прилете. Она обойдется в 60 долларов, для детей до 12 лет — бесплатно.
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туризм, новости - туризм, шри-ланка, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку

В АТОР рассказали, как можно сэкономить на путевках на Шри-Ланку

© iStock.com / Aurore KervoernПляж Пасикуда на Шри-Ланке
Пляж Пасикуда на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / Aurore Kervoern
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку и объяснили, как можно существенно сэкономить, сообщает АТОР.
Высокий сезон на Шри-Ланке начинается в ноябре, цены в пляжных отелях поднимутся на треть от летних. В некоторых местах размещения разница может составлять и 70 процентов, рассказали в "Русском Экспрессе".
В SpaceTravel подсчитали, что недельный отдых с перелетом регулярным рейсом в "пятерке" в середине ноября стоит от 191 тысячи рублей на двоих. Через месяц — уже от 237 тысяч рублей, а на новогодние праздники — от 384 тысяч. Потому, если поторопиться, в ближайший месяц можно устроить себе каникулы, существенно сэкономив.
В октябре минимальная стоимость путевки на 11 ночей с чартерным перелетом и проживанием в "трешке" — 160 тысяч рублей на двоих, в "пятерке"— 186 тысяч рублей. Отдых по системе все включено увеличивает эти расходы на 60 тысяч рублей.
Сейчас на Шри-Ланку трижды в неделю летает "Аэрофлот". Перелет из Москвы занимает около девяти часов.
Россиянам для въезда на Шри-Ланку необходимо электронное туристическое разрешение (ЕТА). Оно оформляется заранее, стоит около 50 долларов и оплачивается онлайн с карты иностранного банка. Также можно получить визу в аэропорту по прилете. Она обойдется в 60 долларов, для детей до 12 лет — бесплатно.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмШри-ЛанкаМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)Аэрофлот
 
 
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