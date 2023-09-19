https://ria.ru/20230919/shri-lanka-1897188670.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку - РИА Новости, 19.09.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку и объяснили, как можно существенно сэкономить, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:53
2023-09-19T12:53
2023-09-19T13:55
туризм
туризм
новости - туризм
шри-ланка
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887638943_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_74c412d9dc13c03c3a950c3a428310c0.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку и объяснили, как можно существенно сэкономить, сообщает АТОР.Высокий сезон на Шри-Ланке начинается в ноябре, цены в пляжных отелях поднимутся на треть от летних. В некоторых местах размещения разница может составлять и 70 процентов, рассказали в "Русском Экспрессе".В SpaceTravel подсчитали, что недельный отдых с перелетом регулярным рейсом в "пятерке" в середине ноября стоит от 191 тысячи рублей на двоих. Через месяц — уже от 237 тысяч рублей, а на новогодние праздники — от 384 тысяч. Потому, если поторопиться, в ближайший месяц можно устроить себе каникулы, существенно сэкономив.В октябре минимальная стоимость путевки на 11 ночей с чартерным перелетом и проживанием в "трешке" — 160 тысяч рублей на двоих, в "пятерке"— 186 тысяч рублей. Отдых по системе все включено увеличивает эти расходы на 60 тысяч рублей.Сейчас на Шри-Ланку трижды в неделю летает "Аэрофлот". Перелет из Москвы занимает около девяти часов.Россиянам для въезда на Шри-Ланку необходимо электронное туристическое разрешение (ЕТА). Оно оформляется заранее, стоит около 50 долларов и оплачивается онлайн с карты иностранного банка. Также можно получить визу в аэропорту по прилете. Она обойдется в 60 долларов, для детей до 12 лет — бесплатно.
https://ria.ru/20230803/shrilanka-1887681300.html
шри-ланка
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887638943_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d45176da6fb8b1f7f432359c68aff472.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шри-ланка, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку
В АТОР рассказали, как можно сэкономить на путевках на Шри-Ланку
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку и объяснили, как можно существенно сэкономить, сообщает АТОР
.
Высокий сезон на Шри-Ланке начинается в ноябре, цены в пляжных отелях поднимутся на треть от летних. В некоторых местах размещения разница может составлять и 70 процентов, рассказали в "Русском Экспрессе".
В SpaceTravel подсчитали, что недельный отдых с перелетом регулярным рейсом в "пятерке" в середине ноября стоит от 191 тысячи рублей на двоих. Через месяц — уже от 237 тысяч рублей, а на новогодние праздники — от 384 тысяч. Потому, если поторопиться, в ближайший месяц можно устроить себе каникулы, существенно сэкономив.
В октябре минимальная стоимость путевки на 11 ночей с чартерным перелетом и проживанием в "трешке" — 160 тысяч рублей на двоих, в "пятерке"— 186 тысяч рублей. Отдых по системе все включено увеличивает эти расходы на 60 тысяч рублей.
Сейчас на Шри-Ланку трижды в неделю летает
"Аэрофлот
". Перелет из Москвы
занимает около девяти часов.
Россиянам для въезда на Шри-Ланку необходимо электронное туристическое разрешение (ЕТА). Оно оформляется заранее, стоит около 50 долларов и оплачивается онлайн с карты иностранного банка. Также можно получить визу в аэропорту по прилете. Она обойдется в 60 долларов, для детей до 12 лет — бесплатно.
Недорого — в Шри-Ланку: прямые рейсы и лето круглый год