https://ria.ru/20230919/shri-lanka-1897188670.html

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку - РИА Новости, 19.09.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку и объяснили, как можно существенно сэкономить, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:53

2023-09-19T12:53

2023-09-19T13:55

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шри-ланка

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аэрофлот

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку и объяснили, как можно существенно сэкономить, сообщает АТОР.Высокий сезон на Шри-Ланке начинается в ноябре, цены в пляжных отелях поднимутся на треть от летних. В некоторых местах размещения разница может составлять и 70 процентов, рассказали в "Русском Экспрессе".В SpaceTravel подсчитали, что недельный отдых с перелетом регулярным рейсом в "пятерке" в середине ноября стоит от 191 тысячи рублей на двоих. Через месяц — уже от 237 тысяч рублей, а на новогодние праздники — от 384 тысяч. Потому, если поторопиться, в ближайший месяц можно устроить себе каникулы, существенно сэкономив.В октябре минимальная стоимость путевки на 11 ночей с чартерным перелетом и проживанием в "трешке" — 160 тысяч рублей на двоих, в "пятерке"— 186 тысяч рублей. Отдых по системе все включено увеличивает эти расходы на 60 тысяч рублей.Сейчас на Шри-Ланку трижды в неделю летает "Аэрофлот". Перелет из Москвы занимает около девяти часов.Россиянам для въезда на Шри-Ланку необходимо электронное туристическое разрешение (ЕТА). Оно оформляется заранее, стоит около 50 долларов и оплачивается онлайн с карты иностранного банка. Также можно получить визу в аэропорту по прилете. Она обойдется в 60 долларов, для детей до 12 лет — бесплатно.

https://ria.ru/20230803/shrilanka-1887681300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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