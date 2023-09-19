https://ria.ru/20230919/rynok-1897243990.html
"Промомед" пополнит рынок лекарств российскими препаратами против диабета
"Промомед" пополнит рынок лекарств российскими препаратами против диабета - РИА Новости, 19.09.2023
"Промомед" пополнит рынок лекарств российскими препаратами против диабета
Фармацевтическая компания "Промомед" выводит на российский рынок импортозамещающие препараты для лечения сахарного диабета, сообщил РИА Новости производитель. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:14
2023-09-19T14:14
2023-09-19T16:10
общество
промомед
здоровье - общество
импортозамещение
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фармацевтическая компания "Промомед" выводит на российский рынок импортозамещающие препараты для лечения сахарного диабета, сообщил РИА Новости производитель. "Группа компаний "Промомед" <...> сообщает о выводе на рынок первого отечественного препарата группы "глутидов" (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида) для лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа, избыточной массой тела и ожирением, а также для профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений, ассоциированных с этими заболеваниями", — говорится в заявлении.Уточняется, что новая линейка включает в себя препараты "Энлигрия", "Квинлиро" (международное непатентованное название — лираглутид) и "Квинсента" (международное непатентованное название — семаглутид). Так, средство под торговым названием "Энлигрия" — лираглутид, который выпускается в виде предварительно заполненного шприца-ручки. Этот препарат 18 сентября получил регистрационное удостоверение и поступит в аптеки во второй декаде октября. "Квинлиро" и "Квинсента" находятся на стадии государственной регистрации.Как подчеркнули в фармкомпании, указанные препараты позволят закрыть возникший еще в прошлом году дефицит аналогичных средств из-за прекращения поставок от единственного производителя.Отмечается, что "Промомед" выпускает эти лекарства в партнерстве с другим фармацевтическим предприятием — заводом "Медсинтез". ГК "Промомед" — российская фармацевтическая компания, производящая пять основных групп препаратов: противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические и антибиотики. Речь идет о более чем 300 наименований лекарственных средств, 80 процентов которых находятся в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
https://ria.ru/20230710/lechenie-1883355421.html
https://ria.ru/20230901/apteki-1893527611.html
https://ria.ru/20230813/lekarstva-1889759341.html
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общество, промомед, здоровье - общество, импортозамещение
Общество, Промомед, Здоровье - Общество, Импортозамещение
"Промомед" пополнит рынок лекарств российскими препаратами против диабета
"Промомед" пополнит рынок российскими препаратами для лечения сахарного диабета
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Фармацевтическая компания "Промомед" выводит на российский рынок импортозамещающие препараты для лечения сахарного диабета, сообщил РИА Новости производитель.
"Группа компаний "Промомед" <...> сообщает о выводе на рынок первого отечественного препарата группы "глутидов" (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида) для лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа, избыточной массой тела и ожирением, а также для профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений, ассоциированных с этими заболеваниями", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что новая линейка включает в себя препараты "Энлигрия", "Квинлиро" (международное непатентованное название — лираглутид) и "Квинсента" (международное непатентованное название — семаглутид).
Лираглутид — один из самых сильных стимуляторов выработки инсулина, позволяющий достичь стабильного контроля уровня сахара в крови. Препарат также замедляет пищеварение, помогая избежать резких скачков сахара после приема пищи. Используется как самостоятельное лекарство или в сочетании с другими.
Так, средство под торговым названием "Энлигрия" — лираглутид, который выпускается в виде предварительно заполненного шприца-ручки. Этот препарат 18 сентября получил регистрационное удостоверение и поступит в аптеки во второй декаде октября. "Квинлиро" и "Квинсента" находятся на стадии государственной регистрации.
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Как подчеркнули в фармкомпании, указанные препараты позволят закрыть возникший еще в прошлом году дефицит аналогичных средств из-за прекращения поставок от единственного производителя.
Отмечается, что "Промомед" выпускает эти лекарства в партнерстве с другим фармацевтическим предприятием — заводом "Медсинтез".
ГК "Промомед" — российская фармацевтическая компания, производящая пять основных групп препаратов: противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические и антибиотики. Речь идет о более чем 300 наименований лекарственных средств, 80 процентов которых находятся в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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