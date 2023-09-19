https://ria.ru/20230919/rvio-1897105434.html

В РВИО привели образец борьбы с вражескими эшелонами

В РВИО привели образец борьбы с вражескими эшелонами - РИА Новости, 19.09.2023

В РВИО привели образец борьбы с вражескими эшелонами

Опыт операции "Концерт", когда в результате уничтожения рельсов эшелоны с резервами нацистов тормозились на узловых станциях, становясь легкой мишенью для... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T00:14

2023-09-19T00:14

2023-09-19T00:14

российское военно-историческое общество (рвио)

украина

общество

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Опыт операции "Концерт", когда в результате уничтожения рельсов эшелоны с резервами нацистов тормозились на узловых станциях, становясь легкой мишенью для советской авиации, был бы полезен сегодня в СВО на Украине, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 19 сентября 1943 года, началась партизанская операция "Концерт", ставшая логическим продолжением "Рельсовой войны" (август-сентябрь 1943-го). За полтора месяца операции действовавшие на оккупированных территориях советские диверсанты подорвали до 150 тысяч рельсов, 100 железнодорожных мостов, пустили под откос около 100 вражеских эшелонов, что значительно затруднило скорость подвоза резервов нацистов и обеспечило успех советских наступательных операций, по итогам которых были освобождены Смоленская область, восточная часть Белоруссии и левобережная Украина. "Когда в годы Великой Отечественной мы подрывали рельсы, многие нацистские эшелоны скапливались на узловых станциях. Здесь напрашиваются аналогии с сегодняшней спецоперацией. Исходя из опыта "Концерта" очевидно, что при нарушении ж/д сообщения эшелоны с техникой и резервами киевского режима будут скапливаться на узловых станциях, и в таком положении они стали бы отличной мишенью для наших высокоточных ракетно-бомбовых ударов, так и не оказавшись на фронте", - сказал Мягков. Собеседник агентства отметил, что сегодня ситуация осложняется тем, что Киев не прекратил движение гражданских поездов, однако вычислить составы, перевозящие личный состав и вооружения противника, сегодня под силу современным российским средствам разведки. Почему "Концерт"? Говоря о смысле названия этой операции, историк пояснил, что оно должно было символизировать очень высокую степень синхронности работы множества партизан (около 120 тысяч человек), действовавших на огромной площади 900 на 500 километров в тылу врага, подчиняясь единому замыслу "дирижера", в качестве которого выступали Центральный штаб партизанского движения и ставка верховного главнокомандования. "Название операции "Концерт" символизировало синхронность и слаженность действий партизан на огромной площади, подобно тому как партия каждого музыканта в оркестре синхронизируется друг с другом. Задача операции заключалась в одновременном – синхронном – уничтожении вражеских рельсов, чтобы гитлеровские войска лишились возможности маневрировать своими резервами, повергнув их таким образом в шок и панику", - рассказал научный директор РВИО. Достичь такой слаженности партизанскому подполью помогали специально переброшенные с "Большой земли" диверсионные подразделения, большинство крупных партизанских отрядов было оснащено радиосвязью, взрывчатка доставлялась по воздуху. Мягков отметил, что этот канал поставок имел и свои недостатки, негативно сказавшиеся на организации операции: из-за непогоды авиация не смогла обеспечить все партизанские формирования минно-взрывными материалами, из-за чего ставка перенесла начало "Концерта" с 19 на 25 сентября. Многие партизаны не имели возможности узнать о корректировки планов "центра" и начали ее, как они сами думали, вовремя. "Не все шло гладко. Уже после войны наш известный разведчик-диверсант Илья Старинов вспоминал, что если бы основной целью партизан были бы эшелоны и мосты, а не просто рельсы, то результат операции был бы еще более значительным, поскольку немцам удалось подтянуть ремонтные батальоны из Европы, восстанавливавшие рельсы, хоть и на это уходило немало времени", - добавил историк. Земля горела под ногами Несмотря на некоторые недочеты, "Концерт" сыграл серьезную роль в разрушении логистики и деморализации гитлеровцев. "Немецкие солдаты, которые ехали на фронт, видя то, что творилось на транспортных магистралях, понимали, что даже в глубоком тылу они не находятся в безопасности, и их моральный дух неуклонно падал, желание воевать сильно уменьшалось. Земля буквально горела у них под ногами", - отметил Мягков. Чтобы передать степень смятения нацистов такой масштабной партизанской операцией, научный директор РВИО привел воспоминания одного из выживших после Великой Отечественной генералов Вермахта Курта фон Типпельскирха: "Железнодорожная сеть была атакована сразу во многих местах. И без того перегруженная сеть до предела напрягала нервы командования и вынуждала его все время переносить сроки намеченного наступления".

https://ria.ru/20230913/poryv-1896002196.html

https://ria.ru/20230712/prokhorovka-1883642712.html

https://ria.ru/20230908/donbass-1894866622.html

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российское военно-историческое общество (рвио), украина, общество