https://ria.ru/20230919/ranenye-1897387210.html

В больницы Карабаха поступило 80 раненых, заявило армянское агентство

В больницы Карабаха поступило 80 раненых, заявило армянское агентство - РИА Новости, 19.09.2023

В больницы Карабаха поступило 80 раненых, заявило армянское агентство

В медицинских учреждениях непризнанного Нагорного Карабаха находится 80 человек, получивших ранения в результате действий Азербайджана, пять человек погибло,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:05

2023-09-19T20:05

2023-09-19T22:07

армения

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

баку

никол пашинян

владимир путин

ильхам алиев

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В медицинских учреждениях непризнанного Нагорного Карабаха находится 80 человек, получивших ранения в результате действий Азербайджана, пять человек погибло, передает во вторник армянское госагентство Арменпресс."В результате широкомасштабных военных действий, развязанных Азербайджаном, ранения получили 80 человек, они находятся в Арцахском "Национальном медицинском центре". По предварительным данным, 15 человек - это гражданские лица. Зафиксировано 5 смертей", - пишет госагентство.Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией, заявив, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а армянских подразделений в Карабахе нет.В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцыВ 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html

армения

азербайджан

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, баку, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев