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В больницы Карабаха поступило 80 раненых, заявило армянское агентство - РИА Новости, 19.09.2023
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20:05 19.09.2023 (обновлено: 22:07 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/ranenye-1897387210.html
В больницы Карабаха поступило 80 раненых, заявило армянское агентство
В больницы Карабаха поступило 80 раненых, заявило армянское агентство - РИА Новости, 19.09.2023
В больницы Карабаха поступило 80 раненых, заявило армянское агентство
В медицинских учреждениях непризнанного Нагорного Карабаха находится 80 человек, получивших ранения в результате действий Азербайджана, пять человек погибло,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:05
2023-09-19T22:07
армения
ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
баку
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В медицинских учреждениях непризнанного Нагорного Карабаха находится 80 человек, получивших ранения в результате действий Азербайджана, пять человек погибло, передает во вторник армянское госагентство Арменпресс."В результате широкомасштабных военных действий, развязанных Азербайджаном, ранения получили 80 человек, они находятся в Арцахском "Национальном медицинском центре". По предварительным данным, 15 человек - это гражданские лица. Зафиксировано 5 смертей", - пишет госагентство.Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией, заявив, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а армянских подразделений в Карабахе нет.В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцыВ 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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армения
азербайджан
баку
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армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан, баку, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев
Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев
В больницы Карабаха поступило 80 раненых, заявило армянское агентство

Арменпресс: в больницы Карабаха поступило 80 раненых, пятеро скончались

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В медицинских учреждениях непризнанного Нагорного Карабаха находится 80 человек, получивших ранения в результате действий Азербайджана, пять человек погибло, передает во вторник армянское госагентство Арменпресс.
"В результате широкомасштабных военных действий, развязанных Азербайджаном, ранения получили 80 человек, они находятся в Арцахском "Национальном медицинском центре". По предварительным данным, 15 человек - это гражданские лица. Зафиксировано 5 смертей", - пишет госагентство.
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией, заявив, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а армянских подразделений в Карабахе нет.
В ноябре 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь после боевых действий, которые возобновились в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе и стали продолжением многолетнего конфликта. Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Вчера, 16:52
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Никто не помогал и не поможет Армении, кроме России, заявила Симоньян
Вчера, 18:29
 
АрменияСитуация в Нагорном КарабахеВ миреАзербайджанБакуНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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