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Российские военные отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области

Российские военные отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2023

Российские военные отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области

Российские военные отбили три атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:55

2023-09-19T20:55

2023-09-19T21:52

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Российские военные отбили три атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."На Ореховском участке фронта сегодня очень горячо. В течение дня противник предпринял три атаки, которые были отбиты нашими ребятами, сейчас идет четвертая. Что это — агония или попытка начала третьей волны контрнаступления, — покажет ближайшее время", — сказал собеседник агентства.Рогов добавил, что у противника ничего не получается, российские войска удерживают позиции и не дают врагу прорвать линию обороны.О боях в Запорожской области сообщало сегодня Минобороны. По данным ведомства, Вооруженные силы отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении более 175 военных и несколько единиц боевой техники.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны. По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.На фоне неудач Киева госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять им кассетные боеприпасы. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что этот шаг ничего не поменял на поле боя для украинских войск.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

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