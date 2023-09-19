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Российские военные отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:55 19.09.2023 (обновлено: 21:52 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/rabotino-1897396187.html
Российские военные отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области
Российские военные отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2023
Российские военные отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области
Российские военные отбили три атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:55
2023-09-19T21:52
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
владимир путин
владимир рогов
вооруженные силы украины
сергей шойгу
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Российские военные отбили три атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.&quot;На Ореховском участке фронта сегодня очень горячо. В течение дня противник предпринял три атаки, которые были отбиты нашими ребятами, сейчас идет четвертая. Что это — агония или попытка начала третьей волны контрнаступления, — покажет ближайшее время&quot;, — сказал собеседник агентства.Рогов добавил, что у противника ничего не получается, российские войска удерживают позиции и не дают врагу прорвать линию обороны.О боях в Запорожской области сообщало сегодня Минобороны. По данным ведомства, Вооруженные силы отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении более 175 военных и несколько единиц боевой техники.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны. По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.На фоне неудач Киева госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять им кассетные боеприпасы. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что этот шаг ничего не поменял на поле боя для украинских войск.
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украина, запорожская область, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины, сергей шойгу, россия, киев, сша, нато, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Владимир Путин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Россия, Киев, США, НАТО, Энтони Блинкен
Российские военные отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области

Рогов: российские военные отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Российские военные отбили три атаки ВСУ в районе Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"На Ореховском участке фронта сегодня очень горячо. В течение дня противник предпринял три атаки, которые были отбиты нашими ребятами, сейчас идет четвертая. Что это — агония или попытка начала третьей волны контрнаступления, — покажет ближайшее время", — сказал собеседник агентства.

Рогов добавил, что у противника ничего не получается, российские войска удерживают позиции и не дают врагу прорвать линию обороны.
О боях в Запорожской области сообщало сегодня Минобороны. По данным ведомства, Вооруженные силы отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении более 175 военных и несколько единиц боевой техники.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны. По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.
На фоне неудач Киева госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять им кассетные боеприпасы. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что этот шаг ничего не поменял на поле боя для украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьВладимир ПутинВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуРоссияКиевСШАНАТОЭнтони Блинкен
 
 
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