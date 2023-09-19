https://ria.ru/20230919/protest-1897415364.html

Протестующие начали устанавливать палатки на площади Республики в Ереване

Протестующие начали устанавливать палатки на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023

Протестующие начали устанавливать палатки на площади Республики в Ереване

Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил о начале круглосуточного протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна и установке палаточного... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T23:38

2023-09-19T23:38

2023-09-19T23:57

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

владимир путин

ильхам алиев

ереван

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил о начале круглосуточного протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна и установке палаточного лагеря на площади Республики в Ереване, передает Sputnik Армения. "Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил о начале круглосуточного протеста в установленных на площади Республики палатках", — говорится в публикации.По данным издания, политические силы также инициируют процесс импичмента премьера. Во вторник в центре Еревана начались протесты на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие попытались штурмовать здание правительства страны и прорвать полицейский кордон. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты. Днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.В МИД России выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Конфликт в КарабахеОсенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897300339.html

армения

азербайджан

ереван

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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, ереван, ситуация в нагорном карабахе