Рейтинг@Mail.ru
Протестующие начали устанавливать палатки на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 19.09.2023 (обновлено: 23:57 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/protest-1897415364.html
Протестующие начали устанавливать палатки на площади Республики в Ереване
Протестующие начали устанавливать палатки на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
Протестующие начали устанавливать палатки на площади Республики в Ереване
Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил о начале круглосуточного протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна и установке палаточного... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:38
2023-09-19T23:57
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
ереван
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897408172_0:159:1620:1070_1920x0_80_0_0_d849fa884c6a4da79046952136e2c65a.jpg
ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил о начале круглосуточного протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна и установке палаточного лагеря на площади Республики в Ереване, передает Sputnik Армения. "Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил о начале круглосуточного протеста в установленных на площади Республики палатках", — говорится в публикации.По данным издания, политические силы также инициируют процесс импичмента премьера. Во вторник в центре Еревана начались протесты на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие попытались штурмовать здание правительства страны и прорвать полицейский кордон. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты. Днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.В МИД России выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Конфликт в КарабахеОсенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897300339.html
армения
азербайджан
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897408172_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_e86bc8ab72aeedfe98b1c53b6947944d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, ереван, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе
Протестующие начали устанавливать палатки на площади Республики в Ереване

Глава блока "Мать Армения" объявил круглосуточный протест против Пашиняна

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПротесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил о начале круглосуточного протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна и установке палаточного лагеря на площади Республики в Ереване, передает Sputnik Армения.
"Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил о начале круглосуточного протеста в установленных на площади Республики палатках", — говорится в публикации.
По данным издания, политические силы также инициируют процесс импичмента премьера.
Во вторник в центре Еревана начались протесты на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие попытались штурмовать здание правительства страны и прорвать полицейский кордон. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты.
Днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.
В МИД России выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
Вчера, 16:52

Конфликт в Карабахе

Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.
В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Симоньян отреагировала на требование Пашиняна к российским миротворцам
Вчера, 16:48
 
В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам АлиевЕреванСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала