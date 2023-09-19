Протестующие начали устанавливать палатки на площади Республики в Ереване
Глава блока "Мать Армения" объявил круглосуточный протест против Пашиняна
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПротесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян
Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил о начале круглосуточного протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна и установке палаточного лагеря на площади Республики в Ереване, передает Sputnik Армения.
"Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил о начале круглосуточного протеста в установленных на площади Республики палатках", — говорится в публикации.
По данным издания, политические силы также инициируют процесс импичмента премьера.
Во вторник в центре Еревана начались протесты на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие попытались штурмовать здание правительства страны и прорвать полицейский кордон. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты.
Днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.
В МИД России выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
Конфликт в Карабахе
Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном мирных договоренностей 2020 года.
В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.