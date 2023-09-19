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В Волгограде таксисту дали 11 лет колонии за убийство пассажирки - РИА Новости, 19.09.2023
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16:34 19.09.2023
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В Волгограде таксисту дали 11 лет колонии за убийство пассажирки
В Волгограде таксисту дали 11 лет колонии за убийство пассажирки - РИА Новости, 19.09.2023
В Волгограде таксисту дали 11 лет колонии за убийство пассажирки
Суд в Волгограде приговорил водителя такси к 11 годам колонии строгого режима за убийство пассажирки и кражу ее золотых украшений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:34
2023-09-19T16:34
происшествия
волгоград
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
дубовский район
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ВОЛГОГРАД, 19 сен – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил водителя такси к 11 годам колонии строгого режима за убийство пассажирки и кражу ее золотых украшений, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. По данным прокуратуры, в ночь на 15 октября молодая женщина возле дома по улице Ополченская в Волгограде попросила водителя такси ее подвезти. По дороге мужчина завез девушку в безлюдное место рядом с трассой в Дубовском районе и задушил капюшоном куртки, а затем снял с нее ювелирные украшения. По информации СК, таксист спрятал тело в овраге. Найти его удалось через несколько дней благодаря камерам наблюдения, зафиксировавшим посадку девушки в автомобиль. Затем следователи нашли часть одежды погибшей в его машине, а ее золотые серьги и кольца - в его гараже. "Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении ведомства. Суд признал мужчину виновным в убийстве и краже. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20230913/taksist-1895993528.html
волгоград
волгоградская область
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происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), дубовский район
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Дубовский район
В Волгограде таксисту дали 11 лет колонии за убийство пассажирки

В Волгограде таксисту дали 11 лет колонии строгого режима за убийство пассажирки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль такси. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 19 сен – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил водителя такси к 11 годам колонии строгого режима за убийство пассажирки и кражу ее золотых украшений, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
По данным прокуратуры, в ночь на 15 октября молодая женщина возле дома по улице Ополченская в Волгограде попросила водителя такси ее подвезти. По дороге мужчина завез девушку в безлюдное место рядом с трассой в Дубовском районе и задушил капюшоном куртки, а затем снял с нее ювелирные украшения. По информации СК, таксист спрятал тело в овраге. Найти его удалось через несколько дней благодаря камерам наблюдения, зафиксировавшим посадку девушки в автомобиль. Затем следователи нашли часть одежды погибшей в его машине, а ее золотые серьги и кольца - в его гараже.
"Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении ведомства.
Суд признал мужчину виновным в убийстве и краже.
Приговор в силу не вступил.
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Дубовский район
 
 
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