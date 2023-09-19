https://ria.ru/20230919/prigovor-1897294307.html

В Волгограде таксисту дали 11 лет колонии за убийство пассажирки

В Волгограде таксисту дали 11 лет колонии за убийство пассажирки - РИА Новости, 19.09.2023

В Волгограде таксисту дали 11 лет колонии за убийство пассажирки

Суд в Волгограде приговорил водителя такси к 11 годам колонии строгого режима за убийство пассажирки и кражу ее золотых украшений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:34

2023-09-19T16:34

2023-09-19T16:34

происшествия

волгоград

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

дубовский район

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ВОЛГОГРАД, 19 сен – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил водителя такси к 11 годам колонии строгого режима за убийство пассажирки и кражу ее золотых украшений, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. По данным прокуратуры, в ночь на 15 октября молодая женщина возле дома по улице Ополченская в Волгограде попросила водителя такси ее подвезти. По дороге мужчина завез девушку в безлюдное место рядом с трассой в Дубовском районе и задушил капюшоном куртки, а затем снял с нее ювелирные украшения. По информации СК, таксист спрятал тело в овраге. Найти его удалось через несколько дней благодаря камерам наблюдения, зафиксировавшим посадку девушки в автомобиль. Затем следователи нашли часть одежды погибшей в его машине, а ее золотые серьги и кольца - в его гараже. "Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении ведомства. Суд признал мужчину виновным в убийстве и краже. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20230913/taksist-1895993528.html

волгоград

волгоградская область

дубовский район

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происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), дубовский район