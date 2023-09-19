https://ria.ru/20230919/premiya-1897403996.html

СЖР объявил победителей премии "Золотая Стратегия"

СЖР объявил победителей премии "Золотая Стратегия" - РИА Новости, 19.09.2023

СЖР объявил победителей премии "Золотая Стратегия"

Союз журналистов России в Сочи объявил победителей премии "Золотая Стратегия", в номинации "Развитие территории" победителем стал департамент информационной... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T21:59

2023-09-19T21:59

2023-09-19T21:59

россия

пермский край

норильский никель

сочи

сбер

общество

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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Союз журналистов России в Сочи объявил победителей премии "Золотая Стратегия", в номинации "Развитие территории" победителем стал департамент информационной политики администрации губернатора Пермского края, передает корреспондент РИА Новости с церемонии. Церемония награждения прошла в Зимнем театре. Победителем в номинации "Развитие территорий" стал департамент информационной политики администрации губернатора Пермского края, представивший проект "Пермь-300. Все реально!", в номинации "Образовательные проекты" лауреатом стало агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края за медиафорум "Енисей. РФ". В номинации "Продвижение бизнеса" победу одержал филиал АО "Концерн Росэнергоатом "Курская атомная станция" за проект "Вместо тысячи слов... Или промышленный туризм на Курской АЭC". Лучшей коммуникационной стратегией признали проект "Веб Дженерейшн Групп" за экосистему "Норникеля" в Telegram. Также на церемонии объявили, что в номинации "Общественно значимые проекты" победило издание "Петербургский дневник". В номинации "Корпоративные медиа" лауреатом стал МАУ "ИИЦ Вологда-Портал" за проект "Позывной "Вологда", в номинации "Антикризисный PR" наградили правительство Омской области с проектом "С Донбассом в сердце". Стратегом года признали Михаил Харламов из Сбера за проект "Путешествуй по России". "GR-специалистом года" стала Мария Сергеева, а в категории "Первооткрыватель года" - сотрудница объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. "Коллаборацией года" жюри признало рейтинг "ВымпелКом" и Brand Analytics. Союз журналистов России учредил премию в области развития связей с общественностью, название премии "Золотая стратегия" придумал искусственный интеллект. На сайте говорится, что премией награждаются лучшие специалисты по связям с общественностью, агентства, проекты, команды. Премия "Золотая Стратегия" призвана способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг, профессиональной деятельности коммуникационных агентств, формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций. Премия направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью. "Россия сегодня" выступает информационным партнером премии.

https://ria.ru/20230919/konkurs-1897361266.html

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россия, пермский край, норильский никель, сочи, сбер, общество