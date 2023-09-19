https://ria.ru/20230919/ploschad-1897293174.html

В Ереване на фоне событий в Карабахе перекрыли главную площадь

В Ереване на фоне событий в Карабахе перекрыли главную площадь - РИА Новости, 19.09.2023

В Ереване на фоне событий в Карабахе перекрыли главную площадь

В Ереване на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе перекрыто движение со всех четырех сторон площади Республики в центре города, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:30

2023-09-19T16:30

2023-09-19T16:34

в мире

ереван

азербайджан

армения

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. В Ереване на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе перекрыто движение со всех четырех сторон площади Республики в центре города, рассказали РИА Новости очевидцы. "На площадь Республики постепенно стекаются люди, которые выражают возмущение. Очень много людей скопилось в переулках, прилегающих к ней", - сказал собеседник агентства. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что в Карабахе начались "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя в регионе. Целями азербайджанской армии в Карабахе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

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в мире, ереван, азербайджан, армения, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе