https://ria.ru/20230919/peskov-1897296546.html

Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова

Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова - РИА Новости, 19.09.2023

Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил журналистам, что ему нечего добавить к РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:38

2023-09-19T16:38

2023-09-19T16:45

дмитрий песков

россия

рамзан кадыров

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил журналистам, что ему нечего добавить к предыдущим заявлениям."Нет, мне нечего добавить. Дело в том, что это не функция администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было, поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не появилось ли у Кремля информации о состоянии здоровья главы Чечни.Ранее в понедельник Песков так же сообщил журналистам, что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.В различных телеграм-каналах ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.

https://ria.ru/20230916/peskov-1896736422.html

https://ria.ru/20230919/peskov-1897298455.html

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дмитрий песков, россия, рамзан кадыров, здоровье - общество