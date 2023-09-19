Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 19.09.2023 (обновлено: 16:45 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/peskov-1897296546.html
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова - РИА Новости, 19.09.2023
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил журналистам, что ему нечего добавить к РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:38
2023-09-19T16:45
дмитрий песков
россия
рамзан кадыров
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил журналистам, что ему нечего добавить к предыдущим заявлениям."Нет, мне нечего добавить. Дело в том, что это не функция администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было, поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не появилось ли у Кремля информации о состоянии здоровья главы Чечни.Ранее в понедельник Песков так же сообщил журналистам, что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.В различных телеграм-каналах ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.
https://ria.ru/20230916/peskov-1896736422.html
https://ria.ru/20230919/peskov-1897298455.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_9e92cfca4c3055ab4d380ec216484947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, рамзан кадыров, здоровье - общество
Дмитрий Песков, Россия, Рамзан Кадыров, Здоровье - Общество
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова

Песков: по состоянию здоровья Кадырова нечего добавить, это не вопрос Кремля

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил журналистам, что ему нечего добавить к предыдущим заявлениям.
"Нет, мне нечего добавить. Дело в том, что это не функция администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было, поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не появилось ли у Кремля информации о состоянии здоровья главы Чечни.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле
16 сентября, 19:22
Ранее в понедельник Песков так же сообщил журналистам, что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.
В различных телеграм-каналах ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Песков назвал главную задачу Москвы в ситуации по Карабаху
Вчера, 16:44
 
Дмитрий ПесковРоссияРамзан КадыровЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала