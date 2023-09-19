https://ria.ru/20230919/peskov-1897296546.html
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова - РИА Новости, 19.09.2023
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил журналистам, что ему нечего добавить к РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:38
2023-09-19T16:38
2023-09-19T16:45
дмитрий песков
россия
рамзан кадыров
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил журналистам, что ему нечего добавить к предыдущим заявлениям."Нет, мне нечего добавить. Дело в том, что это не функция администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было, поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не появилось ли у Кремля информации о состоянии здоровья главы Чечни.Ранее в понедельник Песков так же сообщил журналистам, что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.В различных телеграм-каналах ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.
https://ria.ru/20230916/peskov-1896736422.html
https://ria.ru/20230919/peskov-1897298455.html
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дмитрий песков, россия, рамзан кадыров, здоровье - общество
Дмитрий Песков, Россия, Рамзан Кадыров, Здоровье - Общество
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова
Песков: по состоянию здоровья Кадырова нечего добавить, это не вопрос Кремля
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил журналистам, что ему нечего добавить к предыдущим заявлениям.
"Нет, мне нечего добавить. Дело в том, что это не функция администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было, поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не появилось ли у Кремля информации о состоянии здоровья главы Чечни.
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Ранее в понедельник Песков так же сообщил журналистам, что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.
В различных телеграм-каналах ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.
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