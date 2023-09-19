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СМИ: главы МИД Турции и Азербайджана провели переговоры на полях ГА ООН - РИА Новости, 19.09.2023
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17:43 19.09.2023 (обновлено: 17:59 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/peregovory-1897324761.html
СМИ: главы МИД Турции и Азербайджана провели переговоры на полях ГА ООН
СМИ: главы МИД Турции и Азербайджана провели переговоры на полях ГА ООН - РИА Новости, 19.09.2023
СМИ: главы МИД Турции и Азербайджана провели переговоры на полях ГА ООН
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях Генассамблеи ООН, передает телеканал TRT... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:43
2023-09-19T17:59
турция
азербайджан
в мире
оон
никол пашинян
хакан фидан
армения
баку
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СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях Генассамблеи ООН, передает телеканал TRT Haber."В ходе переговоров в Нью-Йорке обсуждалась среди прочих ситуация в Нагорном Карабахе", - передает телеканал.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/erevan-1897306662.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897244583.html
турция
азербайджан
армения
баку
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турция, азербайджан, в мире, оон, никол пашинян, хакан фидан, армения, баку, джейхун байрамов, генеральная ассамблея оон
Турция, Азербайджан, В мире, ООН, Никол Пашинян, Хакан Фидан, Армения, Баку, Джейхун Байрамов, Генеральная Ассамблея ООН
СМИ: главы МИД Турции и Азербайджана провели переговоры на полях ГА ООН

TRT Haber: главы МИД Турции и Азербайджана провели переговоры на полях ГА ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСессия Генеральной Ассамблеи ООН
Сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях Генассамблеи ООН, передает телеканал TRT Haber.
"В ходе переговоров в Нью-Йорке обсуждалась среди прочих ситуация в Нагорном Карабахе", - передает телеканал.
Митингующие на центральной площади Еревана - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Протестующие в центре Еревана начали бросать бутылки в силовиков
Вчера, 17:06
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Вид на город Агдам с мечети Джума - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Минобороны Азербайджана сообщило о поддержке Турцией действий в Карабахе
Вчера, 14:14
 
ТурцияАзербайджанВ миреООННикол ПашинянХакан ФиданАрменияБакуДжейхун БайрамовГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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