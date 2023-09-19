https://ria.ru/20230919/peregovory-1897324761.html

СМИ: главы МИД Турции и Азербайджана провели переговоры на полях ГА ООН

СМИ: главы МИД Турции и Азербайджана провели переговоры на полях ГА ООН - РИА Новости, 19.09.2023

СМИ: главы МИД Турции и Азербайджана провели переговоры на полях ГА ООН

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях Генассамблеи ООН, передает телеканал TRT... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:43

2023-09-19T17:43

2023-09-19T17:59

турция

азербайджан

в мире

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хакан фидан

армения

баку

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СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях Генассамблеи ООН, передает телеканал TRT Haber."В ходе переговоров в Нью-Йорке обсуждалась среди прочих ситуация в Нагорном Карабахе", - передает телеканал.Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/erevan-1897306662.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897244583.html

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армения

баку

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