https://ria.ru/20230919/pashinyan-1897271900.html

Пашинян заявил, что Армения не должна делать непросчитанных действий

Пашинян заявил, что Армения не должна делать непросчитанных действий - РИА Новости, 19.09.2023

Пашинян заявил, что Армения не должна делать непросчитанных действий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван на фоне эскалации в Нагорном Карабахе не должен делать никаких непросчитаных шагов. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:25

2023-09-19T15:25

2023-09-19T16:02

в мире

армения

ситуация в зоне карабахского конфликта

азербайджан

ереван

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван на фоне эскалации в Нагорном Карабахе не должен делать никаких непросчитаных шагов.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении."Мы в данный момент не должны делать никаких непросчитанных, резких, авантюрных действий", - говорится в видеообращении Пашиняна, выложенном на его странице в соцсетях.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/erevan-1897279211.html

https://ria.ru/20230919/armeniya-1897275213.html

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в мире, армения, ситуация в зоне карабахского конфликта, азербайджан, ереван, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе