https://ria.ru/20230919/partiya-1897401494.html

Православные активисты подали заявление на регистрацию партии "За семью!"

Православные активисты подали заявление на регистрацию партии "За семью!" - РИА Новости, 19.09.2023

Православные активисты подали заявление на регистрацию партии "За семью!"

Православные активисты подали заявление в Минюст на регистрацию партии "За семью!", рассказал РИА Новости ее председатель Андрей Кормухин, известный также как... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T21:43

2023-09-19T21:43

2023-09-19T21:43

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Православные активисты подали заявление в Минюст на регистрацию партии "За семью!", рассказал РИА Новости ее председатель Андрей Кормухин, известный также как основатель общественного движения "Сорок сороков". "Сегодня Партия традиционалистов России "За семью!" подала документы для регистрации в Минюст. По закону решение о регистрации Минюст примет в течение 30 дней", - сказал Кормухин. По его словам, "За семью!" – партия, которая "представляет традиционные семейные и духовно-нравственные ценности тысячелетней России, почитает память предков и веру в Бога". "Поправки в конституции приняли, в ноябре 2022 года вышел указ президента (об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей), а политической партии, члены которой были бы носителями этих ценностей и много лет их защищали, до сих пор не было. Миллионы традиционных и многодетных семей – это наш потенциальный электорат, который ждёт, когда появится политическая сила, отстаивающая их интересы и защищающая традиционные ценности. Партия традиционалистов России "За Семью!" – это как раз про те самые крепкие семьи с 2-3-4 детьми, которые должны стать образом будущей России, о котором неоднократно говорил наш президент", - пояснил Кормухин. Он напомнил, что учредительный съезд партии состоялся 25 марта в Москве, на нем Кормухин был единогласно избран председателем, а "ядром политсовета" стали генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников, Герой России Игорь Задорожный, военкор и волонтёр Анастасия Михайловская, многодетные родители и активисты общественного движения "Сорок сороков". В сообщении, распространенном пресс-службой партии, указано, что в 59 регионах России были созданы инициативные группы, "которые после первичной регистрации должны стать региональными отделениями партии", также "о готовности открыть свои региональные отделения за время после проведения учредительного съезда заявили 85 регионов". Сообщается, что партия уже подготовила ряд инициатив, среди которых – "О защите жизни ребёнка с момента зачатия", "Об ограничении уровня миграции" и "О запрете использования нецензурной брани в общественных местах и сети Интернет". Также в стадии подготовки находится проект закона "Об ответственности социальных сетей и поисковых систем за размещение деструктивного контента" (в том числе порнографии и кощунств).

https://ria.ru/20230919/rpts-1897248157.html

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