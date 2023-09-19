Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил о необходимости реформирования СБ ООН - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 19.09.2023 (обновлено: 18:29 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/oon-1897316262.html
Байден заявил о необходимости реформирования СБ ООН
Байден заявил о необходимости реформирования СБ ООН - РИА Новости, 19.09.2023
Байден заявил о необходимости реформирования СБ ООН
Президент США Джо Байден считает необходимым проведение реформы Совета безопасности ООН с включением в него большего числа членов, об этом он заявил во время... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:29
2023-09-19T18:29
в мире
сша
оон
джо байден
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897342366_0:0:2780:1563_1920x0_80_0_0_40debf65c0851033c9fb9ea13c278f4e.jpg
ООН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает необходимым проведение реформы Совета безопасности ООН с включением в него большего числа членов, об этом он заявил во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее международной организации."Соединенные Штаты поддержат расширение Совета безопасности (ООН - ред.)", - сообщил он во вторник.Байден добавил, что Штаты будут добиваться "прогресса в реформировании" Совбеза.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897317171.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897342366_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_72d0c504ba7d4a8a066e0f4821267a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, джо байден, совет безопасности оон
В мире, США, ООН, Джо Байден, Совет Безопасности ООН
Байден заявил о необходимости реформирования СБ ООН

Байден: США намерены работать с другими странами над расширением состава СБ ООН

© AFP 2023 / ED JONESПрезидент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / ED JONES
Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
ООН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает необходимым проведение реформы Совета безопасности ООН с включением в него большего числа членов, об этом он заявил во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее международной организации.
"Соединенные Штаты поддержат расширение Совета безопасности (ООН - ред.)", - сообщил он во вторник.
Байден добавил, что Штаты будут добиваться "прогресса в реформировании" Совбеза.
Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Байден с трибуны ООН заявит о намерении продолжать поддерживать Украину
Вчера, 17:31
 
В миреСШАООНДжо БайденСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала