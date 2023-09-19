https://ria.ru/20230919/oon-1897316262.html
Байден заявил о необходимости реформирования СБ ООН
Байден заявил о необходимости реформирования СБ ООН - РИА Новости, 19.09.2023
Байден заявил о необходимости реформирования СБ ООН
Президент США Джо Байден считает необходимым проведение реформы Совета безопасности ООН с включением в него большего числа членов, об этом он заявил во время... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:29
2023-09-19T17:29
2023-09-19T18:29
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает необходимым проведение реформы Совета безопасности ООН с включением в него большего числа членов, об этом он заявил во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее международной организации."Соединенные Штаты поддержат расширение Совета безопасности (ООН - ред.)", - сообщил он во вторник.Байден добавил, что Штаты будут добиваться "прогресса в реформировании" Совбеза.
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В мире, США, ООН, Джо Байден, Совет Безопасности ООН
Байден заявил о необходимости реформирования СБ ООН
Байден: США намерены работать с другими странами над расширением состава СБ ООН