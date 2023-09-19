https://ria.ru/20230919/oborona-1897344927.html
Шойгу заявил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются
Шойгу заявил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются - РИА Новости, 19.09.2023
Шойгу заявил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества в ходе переговоров с начальником генштаба вооружённых сил РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:29
2023-09-19T18:29
2023-09-19T19:20
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иран
сергей шойгу
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ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества в ходе переговоров с начальником генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери и заявил, что отношения в этой сфере развиваются динамично. "Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнёрства России и Ирана. Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что "Иран - стратегический партнёр России на Ближнем Востоке". "Российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно. В последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств. Видим в этом общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии всех участников международных отношений", - отметил министр обороны РФ.
https://ria.ru/20230830/khalyal-1893218723.html
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россия, иран, сергей шойгу
Россия, Иран, Сергей Шойгу
Шойгу заявил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются
Шойгу: отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества в ходе переговоров с начальником генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери и заявил, что отношения в этой сфере развиваются динамично.
"Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнёрства России и Ирана. Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества", - сказал Шойгу.
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Он подчеркнул, что "Иран - стратегический партнёр России на Ближнем Востоке".
"Российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно. В последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств. Видим в этом общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии всех участников международных отношений", - отметил министр обороны РФ.
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