Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 19.09.2023 (обновлено: 19:20 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/oborona-1897344927.html
Шойгу заявил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются
Шойгу заявил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются - РИА Новости, 19.09.2023
Шойгу заявил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества в ходе переговоров с начальником генштаба вооружённых сил РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:29
2023-09-19T19:20
россия
иран
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897373826_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_798ed1a1e9bf369f2ebf0da4f34cf666.jpg
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества в ходе переговоров с начальником генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери и заявил, что отношения в этой сфере развиваются динамично. "Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнёрства России и Ирана. Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что "Иран - стратегический партнёр России на Ближнем Востоке". "Российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно. В последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств. Видим в этом общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии всех участников международных отношений", - отметил министр обороны РФ.
https://ria.ru/20230830/khalyal-1893218723.html
https://ria.ru/20230828/postavki-1892636399.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897373826_400:0:2739:1754_1920x0_80_0_0_64bd709e6297725d49529e036439780b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, сергей шойгу
Россия, Иран, Сергей Шойгу
Шойгу заявил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются

Шойгу: отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил ИРИ Мохаммад Багери во время встречи. 19 сентября 2023
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил ИРИ Мохаммад Багери во время встречи. 19 сентября 2023
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил ИРИ Мохаммад Багери во время встречи. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества в ходе переговоров с начальником генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери и заявил, что отношения в этой сфере развиваются динамично.
"Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнёрства России и Ирана. Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества", - сказал Шойгу.
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Муфтий рассказал о сотрудничестве Ирана и России в сфере халяль
30 августа, 17:26
Он подчеркнул, что "Иран - стратегический партнёр России на Ближнем Востоке".
"Российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно. В последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств. Видим в этом общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии всех участников международных отношений", - отметил министр обороны РФ.
Запуск БПЛА с корабля во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
МИД Ирана ответил на вопрос о поставках беспилотников России
28 августа, 12:28
 
РоссияИранСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала