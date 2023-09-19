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Ученые улучшили технологию получения топлива из отходов - РИА Новости, 19.09.2023
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Наука
 
07:00 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/nauka-1897012804.html
Ученые улучшили технологию получения топлива из отходов
Ученые улучшили технологию получения топлива из отходов - РИА Новости, 19.09.2023
Ученые улучшили технологию получения топлива из отходов
Технологию производства водорода и водородсодержащих смесей из органических отходов в трубчатом пиролизном реакторе усовершенствовали ученые СФУ в составе... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T07:00
2023-09-19T07:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
красноярский край
сибирский федеральный университет
топливо
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Технологию производства водорода и водородсодержащих смесей из органических отходов в трубчатом пиролизном реакторе усовершенствовали ученые СФУ в составе международного научного коллектива. По словам авторов разработки, повысить эффективность производства возможно за счет улучшения теплообмена между теплоносителем и сырьем. Результаты опубликованы в Energies.Из-за глобального потепления и истощения невозобновляемых природных ресурсов, для устойчивого развития энергетики и обеспечения экологической безопасности все более важной становится задача разработки технологий улавливания, переработки и утилизации отходов производства, утверждают авторы работы.Один из способов переработки отходов – разложение органических и многих неорганических соединений на молекулы более простых веществ под воздействием высокой температуры (пиролиз). Пиролизом, например, можно получать водород из углеводородов.Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с российскими и германскими коллегами модельно и экспериментально доказали, что эффективность производства водорода и водородосодержащих смесей в пиролизном реакторе можно повысить, увеличив площадь соприкосновения теплоносителя с сырьем (органическими промышленными отходами). Площадь была увеличена нанесением полусферических выступов на внутреннюю поверхность канала, по которым проходит теплоноситель.&quot;Подобный эффект в быту можно наблюдать при охлаждении чая. Когда мы переливаем чай из чашки в блюдце, то увеличивается контактная площадь и происходит более интенсивный теплообмен&quot;, – рассказал один из ведущих авторов исследования, младший научный сотрудник Лаборатории биотопливных композиций СФУ Олег Коленчуков.По его словам, применение выступов способствует повышению теплообмена до 11,5% и увеличивает теплопередачу в среднем в 2,23 раза. Кроме того, выступы создают внутри канала вихревые образования, что дополнительно усиливает теплообмен между теплоносителем и сырьем. Сравнив показатели теплообмена и гидравлического сопротивления, ученые определили оптимальную комбинацию скорости потока и высоты выступов.Повышение эффективности теплообмена положительно влияет на качество получаемых водородосодержащих смесей и объемы производимого водорода, способствует снижению размеров реакторов, и минимизирует вторичные реакции разложения, тем самым уменьшая количество загрязняющих веществ, образующихся при пиролизе – утверждают в СФУ.Исследования были выполнены в лаборатории биотопливных композиций СФУ по государственному заданию Министерства науки и высшего образования России. Лаборатория создана в рамках деятельности Научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь".Деятельность НОЦ "Енисейская Сибирь", созданного на базе СФУ по инициативе Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, направлена на улучшение экологической ситуации в России и декарбонизацию промышленности. В составе НОЦ 9 университетов, 5 научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий.
https://ria.ru/20230330/nauka-1861602089.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, красноярский край, сибирский федеральный университет, топливо, экология
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Красноярский край, Сибирский федеральный университет, Топливо, Экология

Ученые улучшили технологию получения топлива из отходов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛючок с изображением химического элемента водород
Лючок с изображением химического элемента водород - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Технологию производства водорода и водородсодержащих смесей из органических отходов в трубчатом пиролизном реакторе усовершенствовали ученые СФУ в составе международного научного коллектива. По словам авторов разработки, повысить эффективность производства возможно за счет улучшения теплообмена между теплоносителем и сырьем. Результаты опубликованы в Energies.
Из-за глобального потепления и истощения невозобновляемых природных ресурсов, для устойчивого развития энергетики и обеспечения экологической безопасности все более важной становится задача разработки технологий улавливания, переработки и утилизации отходов производства, утверждают авторы работы.
Один из способов переработки отходов – разложение органических и многих неорганических соединений на молекулы более простых веществ под воздействием высокой температуры (пиролиз). Пиролизом, например, можно получать водород из углеводородов.
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Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с российскими и германскими коллегами модельно и экспериментально доказали, что эффективность производства водорода и водородосодержащих смесей в пиролизном реакторе можно повысить, увеличив площадь соприкосновения теплоносителя с сырьем (органическими промышленными отходами). Площадь была увеличена нанесением полусферических выступов на внутреннюю поверхность канала, по которым проходит теплоноситель.
«

"Подобный эффект в быту можно наблюдать при охлаждении чая. Когда мы переливаем чай из чашки в блюдце, то увеличивается контактная площадь и происходит более интенсивный теплообмен", – рассказал один из ведущих авторов исследования, младший научный сотрудник Лаборатории биотопливных композиций СФУ Олег Коленчуков.

По его словам, применение выступов способствует повышению теплообмена до 11,5% и увеличивает теплопередачу в среднем в 2,23 раза. Кроме того, выступы создают внутри канала вихревые образования, что дополнительно усиливает теплообмен между теплоносителем и сырьем. Сравнив показатели теплообмена и гидравлического сопротивления, ученые определили оптимальную комбинацию скорости потока и высоты выступов.
© Фото : Олег КоленчуковСхема реактора пиролиза в разрезе
Схема реактора пиролиза в разрезе
Схема реактора пиролиза в разрезе
© Фото : Олег Коленчуков
1 из 4
© Фото : Олег КоленчуковВариант исполнения устройства для формирования полусферических выступов
Вариант исполнения устройства для формирования полусферических выступов
Вариант исполнения устройства для формирования полусферических выступов
© Фото : Олег Коленчуков
2 из 4
© Фото : Олег КоленчуковПромежуточный этап изготовления канала с полусферическими выступами
Промежуточный этап изготовления канала с полусферическими выступами
Промежуточный этап изготовления канала с полусферическими выступами
© Фото : Олег Коленчуков
3 из 4
© Фото : Олег КоленчуковВариант исполнения реактора пиролиза
Вариант исполнения реактора пиролиза
Вариант исполнения реактора пиролиза
© Фото : Олег Коленчуков
4 из 4
Схема реактора пиролиза в разрезе
© Фото : Олег Коленчуков
1 из 4
Вариант исполнения устройства для формирования полусферических выступов
© Фото : Олег Коленчуков
2 из 4
Промежуточный этап изготовления канала с полусферическими выступами
© Фото : Олег Коленчуков
3 из 4
Вариант исполнения реактора пиролиза
© Фото : Олег Коленчуков
4 из 4
Повышение эффективности теплообмена положительно влияет на качество получаемых водородосодержащих смесей и объемы производимого водорода, способствует снижению размеров реакторов, и минимизирует вторичные реакции разложения, тем самым уменьшая количество загрязняющих веществ, образующихся при пиролизе – утверждают в СФУ.
Исследования были выполнены в лаборатории биотопливных композиций СФУ по государственному заданию Министерства науки и высшего образования России. Лаборатория создана в рамках деятельности Научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь".
Деятельность НОЦ "Енисейская Сибирь", созданного на базе СФУ по инициативе Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, направлена на улучшение экологической ситуации в России и декарбонизацию промышленности. В составе НОЦ 9 университетов, 5 научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий.
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