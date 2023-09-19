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В Госдуме объяснили, почему миротворцы в Карабахе не применяют оружие - РИА Новости, 19.09.2023
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16:45 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/mirotvortsy-1897299611.html
В Госдуме объяснили, почему миротворцы в Карабахе не применяют оружие
В Госдуме объяснили, почему миротворцы в Карабахе не применяют оружие - РИА Новости, 19.09.2023
В Госдуме объяснили, почему миротворцы в Карабахе не применяют оружие
Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что до тех пор, пока российским миротворцам абсолютно ничего не угрожает в Нагорном Карабахе, они не... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:45
2023-09-19T16:45
безопасность
азербайджан
армения
андрей картаполов
госдума рф
россия
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 19 сен -РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что до тех пор, пока российским миротворцам абсолютно ничего не угрожает в Нагорном Карабахе, они не имеют право применять оружие. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, применяется высокоточное оружие по позициям ВС Армении и военным объектам. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза Армении. В МИД РФ заявили, что встревожены эскалацией ситуации в Карабахе, и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию. "До тех пор, пока миротворцам абсолютно ничего не угрожает, они не имеют право применять оружие", - сказал он журналистам на вопрос, имеют ли миротворцы мандат на вступление в боевые действия. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230914/karabakh-1896336260.html
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безопасность, азербайджан, армения, андрей картаполов, госдума рф, россия, ситуация в нагорном карабахе
Безопасность, Азербайджан, Армения, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Госдуме объяснили, почему миротворцы в Карабахе не применяют оружие

Картаполов: пока миротворцам нет личной угрозы, они не могут применять оружие

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе
Российский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен -РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что до тех пор, пока российским миротворцам абсолютно ничего не угрожает в Нагорном Карабахе, они не имеют право применять оружие.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, применяется высокоточное оружие по позициям ВС Армении и военным объектам. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза Армении. В МИД РФ заявили, что встревожены эскалацией ситуации в Карабахе, и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
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"До тех пор, пока миротворцам абсолютно ничего не угрожает, они не имеют право применять оружие", - сказал он журналистам на вопрос, имеют ли миротворцы мандат на вступление в боевые действия.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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БезопасностьАзербайджанАрменияАндрей КартаполовГосдума РФРоссияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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